Filhos de Almir Sater em Pantanal 2022: quem aparece na novela?

Um dos nomes mais queridos da primeira versão da novela, Almir Sater retornou ao folhetim em 2022 como o chalaneiro Eugênio e com ele também trouxe parte da família. Quem são os filhos de Almir Sater em Pantanal? Cantor tem mais de um herdeiro que ingressou no mundo da música, mas apenas um que virou ator.

Quais filhos de Almir Sater em Pantanal aparecem na novela?

Gabriel Sater é o único entre os filhos de Almir Sater em Pantanal. Primogênito do famoso, Gabriel conquistou o papel de Trindade no remake da TV Globo, personagem que foi de seu pai em 1990.

Além disso, Gabriel era o único entre os herdeiros do sertanejo que já era nascido na época em que o folhetim da Manchete foi gravado. Por isso, ele é o único que esteve nos bastidores ao lado do pai. Gabriel é o mais velho e completará 41 anos em novembro deste ano. Já os irmãos do famoso estão abaixo dos 30 anos de idade.

Para quem não sabe, Gabriel virou uma espécie de “mascote” nos sets de gravação de Pantanal de 1990. Ele tinha por volta dos 10 anos de idade na época e assistia de perto as filmagens do pai. Enquanto estava por lá, fez amizade com o elenco e chegou a ser o “pombo-correio” dos atores, contou ele em papo com Luciano Huck no Domingão.

Gabriel chegou a fazer uma participação especial no folhetim. Tudo não passou de uma aparição rápida. No último capítulo da trama, Gabriel apareceu como um coroinha ao lado do padre que realizou o casamento de Filó e José Leôncio, Zefa e Tadeu e Guta e Marcelo.

Agora em 2022, ele ganhou um personagem de destaque na trama. Xeréu Trindade é um peão que chega ao pantanal de forma misteriosa e diz ter pacto com o diabo. Ele é um violeiro de primeira e tem várias premonições por conta de seu trato com o Cramulhão.

Quem são os outros filhos de Almir Sater

Os outro filhos de Almir Sater se chamam Ian Sater e Bento Sater. Nenhum dos dois participa de Pantanal ao lado de Gabriel. Ian tem 28 anos enquanto Bento tem 25. Ambos mantém vidas bem longe dos holofotes, com poucas participações nas redes sociais.

Diferente do irmão mais velho, que seguiu caminho no mesmo estilo musical que o pai, Ian e Bento ingressaram na música, porém, no mundo do rock. Os dois faziam parte da banda Suburbia, que no momento não está mais ativa.

O último trabalho da banda foi lançado em 2020 e se chamava Seu Lar. Bento tocava baixo no grupo e Ian guitarra. Os dois não estão em outra banda ou em algum trabalho solo no momento.

Os dois filhos mais novos de Almir Sater são do atual casamento do famoso, com Ana Paula Sater. A esposa do cantor é discreta e faz poucas aparições. Em novembro de 2021, ela abriu o Feliciana Pães e Outras Histórias, padaria e confeitaria que fica no Mercado de Pinheiros.

Já Gabriel é fruto de outro relacionamento do pai. O cantor e ator é filho de Selene Albuquerque, com quem Almir foi casado entre 1980 e 1981. Os dois se separaram quando Gabriel tinha dois anos de idade.

Gabriel Sater não ficará na trama até o final da novela

Assim como seu pai em 1990, Gabriel Sater deixará o folhetim antes da reta final da trama. Se nada mudar entre as duas versões, Trindade não morrerá, mas deixará o pantanal para sempre por conta de seu trato com o diabo. Na trama, Trindade deixa Irma grávida para trás e vai embora da fazenda de José Leôncio, mas volta no parto da criança para ajudar a mulher.

Após o nascimento da criança, Trindade pede que Zé Lucas cuide de Irma e o bebê, e então vai embora de vez. O relacionamento do violeiro entra em crise na trama depois que Irma vai contra os pedidos do amado e consulta um médico durante sua gestação. Como Trindade havia pedido que a mulher não fizesse isso, por conta do pacto, o violeiro avisa que o encantamento foi quebrado e que por isso ele deve deixar o pantanal.

Assim, os dois não ficam juntos no final. Irma tem seu desfecho ao lado de Zé Lucas, que se torna seu novo amor e padrasto de seu filho, e Trindade não dá mais às caras na história.

Para quem não lembra, esse final foi criado para Trindade em 1990 pois Almir Sater precisou deixar a trama. O ator foi chamado para estrelar a sucessora de Pantanal na Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão, e precisou deixar o folhetim de Benedito Ruy Barbosa para gravar seu próximo trabalho.

Gabriel e Almir contracenaram em Pantanal de 2022, veja como foi:

