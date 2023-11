Horário de Terra e Paixão e Todas as Flores muda hoje (1º)

O horário das novelas "Terra e Paixão" e "Todas as Flores" sofrerá alterações nesta quarta-feira, 1º, por conta da exibição da partida entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A trama de Walcyr Carrasco começa mais cedo, enquanto a de João Emanuel Carneiro tem início marcado para mais tarde que o habitual. Confira a programação de hoje.

Que horas começa Terra e Paixão hoje?

A novela Terra e Paixão começa às 20h35, horário de Brasília, logo após o "Jornal Nacional". O capítulo desta quarta fica no ar por apenas 45 minutos, sendo encerrado às 21h20 por conta do Campeonato Brasileiro. O horário do folhetim retorna ao normal a partir de amanhã.

O drama de Jonatas (Paulo Lessa) continua no capítulo de hoje. Aline (Barbara Reis) contará para Jussara (Tatiana Tiburcio) que o produtor agrícola corre risco de morte após ser baleado acidentalmente. No entanto, a família receberá uma notícia do médico: o rapaz poderá sobreviver, mas vai ficar com sequelas.

O atentado contra Jonatas será a gota d'água para Aline. A mocinha vai terminar de vez com Caio (Cauã Reymond), pois acredita que não pode ficar com o filho do homem que tanto a fez mal. O primogênito ficará arrasado, mas vai dizer que não vai mais implorar pelo amor da viúva.

Já Irene (Glória Pires) vai sugerir a Antônio (Tony Ramos) que eles usem a ameaça pública feita por Aline a favor no processo das terras. A madame mal imagina, mas terá seu segredo descoberto por Emmy (Claudia Raia): a mãe de Luigi (Rainer Cadete) será a primeira que saberá que a megera tem um caso com Vinícius (Paulo Rocha) e fará registros do casal.

Agatha (Eliane Giardini) ficará atenta em relação a Anely (Tatá Werneck) e dirá para Hélio (Rafael Vitti) que a irmã de Lucinda (Débora Falabella) desconfia dos dois. O capítulo termina com Caio dizendo para o pai que provará que foi ele quem mandou matar Aline.

Terra e Paixão não é a única novela que sofre alterações na grade da Globo hoje. A partir de "Elas por Elas", toda a programação começará mais cedo.

Horário de Todas as Flores hoje

A novela "Todas as Flores" começa às 23h45, horário de Brasília, bem mais tarde que o habitual. O capítulo também será encurtado e ficará no ar por apenas 50 minutos, seguido do Jornal da Globo. A trama de João Emanuel Carneiro entra na reta final a partir deste mês.

Depois que Rafael (Humberto Carrão) descobre toda a verdade sobre Vanessa (Letícia Colin) e Pablo (Caio Castro), o ricaço arranca do filho de Judite (Mariana Nunes) tudo o que ele sabe sobre Zoé (Regina Casé). O funcionário da Rhodes afirma que a vilã sequestrou Rivaldinho e que Maíra (Sophie Charloitte) está sendo ameaçada.

O mocinho decide romper o trato que fez com a ex após descobrir a verdade através de Pablo, mas Vanessa dirá que sabe onde Rivaldinho está. A vilã decidirá seguir a própria mãe para desvendar onde é o cativeiro da criança.

O capítulo de hoje termina com Rafael contando para Maíra que sabe de tudo o que está acontecendo com ela. Os se beijam e reatam o relacionamento.

Essa será a reconciliação final do casal, que vão lutar juntos para desmascarar Zoé, recuperar Rivaldinho e colocar os criminosos da quadrilha de tráfico humano na cadeia nos capítulos finais da novela.

