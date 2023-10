Mocinha contará com a ajuda de Rafael para driblar quadrilha de tráfico humano

Como Maíra recupera o filho em Todas as Flores?

Maíra (Sophie Charlotte) teve seu filho roubado por Zoé (Regina Casé) como uma forma da vilã se vingar por tê-la deixado escapar do cativeiro. Mais adiante, a madame será coagida por Vanessa (Letícia Colin) e Débora (Bárbara Reis) a vender Rivaldinho para um casal estrangeiro. Será durante a entrega do bebê que Rafael (Humberto Carrão) agirá para impedir que a criança seja traficada.

Maíra acha o filho em Todas as Flores

O filho de Maíra, Rivaldinho, é resgatado por Rafael nos capítulos finais de Todas as Flores, quando Zoé finalmente aceita vender o neto como parte de um esquema da organização criminosa. Nessa fase da novela, o presidente da Rhodes já terá descoberto todas as falcatruas de Vanessa e de sua mãe, e obriga a ex-noiva a fornecer informações privilegiadas sobre a personagem de Regina Casé.

Zoé é pressionada por Vanessa e Débora a vender Rivaldinho, já que cometeu dezenas de erros com a organização criminosa e está em dívida com os bandidos. Apesar de sofrer por abrir mão do próprio neto, a vilã não vê outra alternativa a não ser atender ao pedido da chefe.

Rafael descobre, através de Vanessa, o dia, o horário e o local da venda da criança, que ocorre em um quarto de hotel. O empresário chega ao estabelecimento e, assim que vê Débora entregando o bebê ao casal estrangeiro, espera que ela saia para invadir o quarto onde os estrangeiros estão hospedados.

O personagem de Humberto Carrão ameaça chamar a polícia caso os gringos não devolvam Rivaldinho. Pressionados, eles entregam o bebê para o dono da Rhodes, que leva a criança de volta para os braços de Maíra.

A perfumista estará aguardando o resgate do menino ao lado de Judite (Mariana Nunes) e ficará emocionada quando seu amado retornar com a criança. "Eu te prometi que ia trazer nosso filho, meu amor", diz ele. "Você conseguiu!", exclama a protagonista. "Graças a Deus", comemora a costureira.

Maíra é presa por tráfico humano

Embora tenha conseguido resgatar Rivaldinho e se reconciliado de vez com Rafael, Maíra ainda vai sofrer um pouco mais antes de ter um final feliz em Todas as Flores. A mocinha será presa injustamente, acusada de fazer parte de uma quadrilha de tráfico humano, e passará algum tempo atrás das grades enquanto tenta provar sua inocência.

Isso ocorre porque Maíra elabora um plano para derrubar Zoé e finge ser uma traficante de pessoas para atrair Galo (Jackson Antunes) para o seu lado. No entanto, para convencer o aliciador de que é realmente uma criminosa como ele, a perfumista compra duas crianças.

Uma delas é devolvida aos pais, mas Maíra não consegue encontrar os responsáveis pela outra criança e acaba deixando a garota em sua casa. Galo se volta contra a mocinha e a denuncia por tráfico humano, levando a polícia até a casa de Rafael, onde ela está morando, e encontrando a menor de idade que foi comprada.

Maíra é presa em flagrante e passa alguns dias na cadeia, até que consegue escapar quando a policial deixa a cela aberta por acreditar que a perfumista não consegue enxergar. A protagonista conta com a ajuda de Pablo (Caio Castro) para conseguir sair da prisão.

A personagem de Sophie Charlotte só consegue provar sua inocência no último capítulo de Todas as Flores, quando está prestes a ser condenada. Zoé sente remorso ao ver a filha ser presa injustamente e decide confessar toda a verdade, o que a leva diretamente para a cadeia. Enquanto isso, Maíra fica livre para formar uma família com Rafael.

