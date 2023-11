Horário de Terra e Paixão hoje será mais cedo por conta de jogo - 21/11

Quem é fã da novela Terra e Paixão terá que ligar a televisão mais cedo hoje, terça-feira, 21 de novembro, pois o horário da obra de Walcyr Carrasco será afetado pela partida entre o Brasil e a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Que horas começa Terra e Paixão hoje (21)

A novela Terra e Paixão vai começar hoje às 20h30 (horário de Brasília), logo depois do Jornal Nacional, de acordo com a programação oficial da emissora. O capítulo desta terça-feira será menor que o habitual e terá o total de 50 minutos, já contando com os intervalos comerciais.

A partir das 21h20, Terra e Paixão cederá espaço para a transmissão de Brasil e Argentina no Maracanã, no Rio de Janeiro, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. O jogo tem previsão de ficar no até 23h30, quando dará lugar para o Profissão Repórter.

Outras novelas do canal também serão afetadas pela partida e começarão mais cedo nesta terça-feira, Mulheres Apaixonadas terá início às 16h50 e cederá espaço para Elas por Elas às 17h50, e depois, Fuzuê começará às 19h00. Apenas Mulheres de Areia terá uma mudança mínima de horário e começará apenas 5 minutos antes, às 14h40.

Já Todas as Flores exibiu seu último capítulo na segunda-feira, 20, e por isso não está mais na grade do canal. Em seu lugar, não foi introduzida nenhuma novela, com isso por enquanto a faixa é ocupado por programas variados da emissora.

Para assistir Terra e Paixão ao vivo hoje, assim como outras atrações do canal ou até mesmo a partida de futebol que vai ao ar depois do folhetim, é só acessar a Globoplay caso não tenha uma televisão em casa. A plataforma permite que qualquer usuário gratuito acompanhe a programação em tempo real do canal. É só ir até o site e criar um login.

Programação Globo hoje - 21/11

Novela Mulheres de Areia: 14h40 - 15h20

Sessão da Tarde: 15h20 - 16h50

Novela Mulheres Apaixonadas: 16h50 - 17h50

Elas por Elas: 17h50 - 18h30

Fuzuê: 19h00 - 19h45

Jornal Nacional: 19h45 - 20h30

Terra e Paixão: 20h30 - 21h20

Jogo Brasil x Argentina: 21h20 - 23h30

O que vai ter no capítulo de hoje de Terra e Paixão?

O público vai acompanhar no capítulo de hoje (21) de Terra e Paixão as reviravoltas na vida de Aline (Barbara Reis) agora que a mocinha foi presa injustamente. Ela foi acusada de tentar matar Antônio (Tony Ramos), mas foi vítima de uma armação Agatha (Eliane Giardini), que atirou no próprio marido com a arma da viúva depois de desmaia-la. A mãe de Caio vai se fazer de coitada na imprensa e tentará a todo custo manchar a imagem de Aline, segundo mostram os resumos.

Agatha transformará a situação em circo e até chamará um fotógrafo para conseguir imagens de Antônio debilitado na cama de hospital. Caio (Cauã Reymond) ficará revoltado com a situação e prometerá para os pais que descobrirá os detalhes da armação para derrubá-los. Quem estará com esses segredos na ponta da língua será Ramiro (Amaury Lorenzo), o capataz mais fiel de Antônio, que confessará para Kelvin (Diego Martins) sobre o plano da megera.

Em outro núcleo da novela, Sidney (Paulo Roque) ameaçará Tadeu (Claudio Gabriel) para conseguir dinheiro e dirá para o responsável pela cooperativa de Nova Primavera que sabe quem são os familiares dele e irá atrás de todos se for preciso.

Além disso, dois grandes momentos prometem marcar o capítulo desta terça-feira de Terra e Paixão, a grande revelação de Aline para Caio, que confessará que está grávida dele, e a tentativa de assassinato que Irene (Gloria Pires) cometerá contra Antônio, ao invadir o quarto dele no hospital com uma arma. Porém, o vilão terá sorte e escapará com vida.

Terra e Paixão também vai começar mais cedo na quarta (22)

E não será apenas nesta terça-feira que Terra e Paixão começará mais cedo, amanhã, quarta, 22 de novembro, o folhetim também irá ao ar antes de seu horário de sempre, começando às 20h35. O adiantamento na transmissão da atração também será por culpa do futebol, desta vez por conta do Campeonato Brasileiro, que transmitirá São Paulo e Fluminense a partir das 21h20.

O capítulo de amanhã será ainda menor que o de hoje, somando apenas 45 minutos no total. Os resumos mostram que nas cenas de quarta-feira, Vinicius recuperará algumas memória de sua ex-amante, Irene. Além disso, Tadeu avisará a esposa que eles correm risco por conta das ameaças de Sidney, e Graça pedirá que o pai vai até a delegacia para denunciar o caso.

Ainda neste capítulo, Irene terá certeza da armação de Antônio contra Aline e Hélio se voltará contra a mãe, avisando Petra que a personagem de Eliane Giardini não é nada do que parece ser e deixando claro para a mãe que não acreditará mais nela e suas promessas vazias.

