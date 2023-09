Horário do Altas Horas hoje com Sandy e Lucas Lima ao vivo

Neste sábado, 30 de setembro, o Altas Horas vai reunir Sandy e Lucas Lima na TV Globo. Essa será a primeira aparição da dupla após o divórcio que chocou o país nos últimos dias. Além do ex-casal, o programa receberá também outros grandes nomes da música brasileira como Thiaguinho e Roupa Nova. A atração comandada por Serginho Groisman começa depois da novela Terra e Paixão, veja como assistir.

Altas Horas hoje com Sandy e Lucas após separação

O Altas Horas de hoje, 30, está marcado para começar às 22h25 (horário de Brasília) na TV Globo. O programa terá no total 1 hora e 45 minutos e será encerrado por volta de 00h15, segundo mostra a programação oficial da emissora.

Alguns dos convidados mais aguardados da noite são Sandy e Lucas Lima, que se separaram recentemente, após 24 anos de relacionamento. Como estarão em público pela primeira vez após o divórcio, a dupla deve revelar mais detalhes do motivo que levou os dois a seguirem caminhos distintos. O que se sabe até então é que a separação foi amigável e eles continuam amigos por conta da criação do filho Theo, de 9 anos, segundo a declaração oficial que Lucas publicou no Instagram sobre o assunto.

Para mostrar que a relação entre os artistas continua tranquila, eles dividirão o palco do Altas Horas ao cantarem Areia, faixa do álbum Nós VOZ Eles, de Sandy. Além disso, a irmã de Junior canta também no programa de Serginho Groisman a música Me Espera, acompanhada de Thiaguinho, e Meu Disfarce ao lado do pai, o sertanejo Xororó, com Lucas Lima no violino nas duas apresentações.

Entre os convidados desta sábado no Altas Horas também estará o grupo Roupa Nova, com apresentação de um de seus maiores hits, Whisky a Go Go, e também Volta Pra Mim, em parceria com Thiaguinho. O cantor Vitor Kley também dará às caras no programa desta sábado com a canção Tudo Teu, que lançou com Sandy em 2022.

Como assistir o Altas Horas

Para quem quer assistir o Altas Horas de hoje com Sandy, Lucas, Thiaguinho e muitos outros, mas estará longe de uma televisão no horário do programa, a boa notícia é que possível acompanhar a programação da TV Globo em tempo real e totalmente de graça com a Globoplay. A única obrigatoriedade da plataforma streaming para liberar o conteúdo é a criação de uma conta gratuita.

Aos que querem fazer um perfil por lá, o processo é bastante simples. Primeiro acesse a Globoplay pelo site (https://globoplay.globo.com/) ou baixando o aplicativo no seu celular. Depois, você vai clicar em "entrar" e então será redirecionado para um formulário de inscrição.

Informe nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que vive e finalize o processo ao selecionar a caixinha de termos de uso do site e com o botão "cadastrar". Já com seu login em mãos, na hora do programa é só acessar o site e clicar na aba "Ao vivo" para achar a transmissão da TV Globo.

Se não quiser assistir o Altas Horas a partir das 22h25, poderá conferir o programa deste sábado depois na plataforma streaming. Todas as edições da atração de Groisman são adicionados ao catálogo e tem liberação para as contas gratuitas.

Mudança na programação da Globo hoje

Normalmente, após o Altas Horas, a TV Globo exibe um filme no Supercine, mas nesta semana a programação da emissora mudará por conta do Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, que está fazendo aniversário de 20 anos.

A exibição do evento de MMA não será ao vivo. A disputa completa, que contará com 12 lutas, vai ser exibida a partir das 20h55 pelo Combate e Sportv2, canais do grupo. O que a TV Globo transmitirá após o Altas Horas será o compilado dos melhores momentos, que será de apenas 45 minutos, começando 00h15.

Com o Jungle Fight, o Supercine foi jogado para mais tarde e neste sábado terá início a partir da 1 da manhã. O filme deste sábado será Tammy: Fora De Controle, comédia com as atrizes Melissa Mccarthy, Susan Sarandon e Allison Janney. A trama segue Tammy (Mccarthy), que sai em uma viagem com a avó depois de descobrir que foi traída pelo marido.

