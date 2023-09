Estreias do cinema em outubro 2023: novos 16 filmes para assistir

Veja os filmes que vão estrear em outubro de 2023 nos cinemas . Na imagem, cena de Five Nights At Freddy´s - O Pesadelo Sem Fim - Foto: Reprodução/Divulgação/Universal Pictures

O mês de outubro está recheado de estreias no cinema e há títulos aguardados, como o novo longa da franquia O Exorcista, Assassinos da Lua das Flores com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, além de Five Nights At Freddy´s - O Pesadelo Sem Fim, e muitos outros. Veja os filmes que estão entre as estreias do cinema em outubro de 2023!

05/10 - Patrulha Canina | Estreias do cinema em outubro 2023

Quem procura filmes para levar a criançada ao cinema no mês de outubro a pedida é Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso, que estreia no dia 5. Derivado do universo da popular série infantil que está no ar há dez anos, esta produção vai mostrar os queridos animaizinhos do filme virando super-heróis. A história começa com um meteoro mágica que se choca com Adventure City, o que dá aos filhotes da Patrulha Canina poderes.

Para a cachorrinha Skye, o novo capítulo de sua vida parece um sonho com os poderes, no entanto, Humdinger, grande rival dos filhotes acaba escapando da prisão e tem como aliada uma cientista maluca que é obcecada por meteoros e quer roubar seus poderosos. Por isso, os bichinhos terão que lutar como nunca antes. A produção tem roteiro de Bob Barlen e Cal Brunker, que também dirige o projeto.

05/10 - Rodeio Rock | Estreias do cinema em outubro 2023

Quem gosta de comédia romântica poderá assistir o nacional Rodeio Rock entre as estreias de filmes do mês a partir do dia 5 de outubro. A produção mostra o destino de dois homens que se parecem muito, mas apenas na aparência. Hero é um cantor de rock que não tem nada de comercial em sua imagem, enquanto Sandro é um grande nome do sertanejo no país. Ambos são interpretados pelo cantor Lucas Lucco e acabam com seus destinos cruzados quando Sandro faz uma lipo e entra em coma.

A equipe do sertanejo quer manter a história em segredo, por isso, Hero recebe um convite para se passar pelo cantor. Ele está desempregado e precisa de dinheiro para pagar suas dívidas, por isso, acaba aceitando o acordo. O rockeiro então entra em turnê como se fosse Sandro e conhece Lulli, papel da atriz Carla Diaz, ex-namorada de Sandro, por quem se apaixona. Lulli tem problemas com Sandro por conta do passado do casal e Hero não pode revelar sua verdadeira identidade para ela, o que causa diversos conflitos para a dupla.

12/10 - O Exorcista: O Devoto | Estreias do cinema em outubro 2023

Para quem quer comemorar o mês do Halloween e ver filmes de terror nos cinemas, uma das estreias de outubro será O Exorcista: O Devoto, que pretende iniciar uma nova trilogia do clássico longa de horror da década de 70 e já tem até sequência confirmada para 2025. Nesta produção de 2023 que estreia no dia 12 de outubro, a história é centrada em Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), que cria sua filha Angela (Lidya Jewett) como pai solo. A vida de sua família vira de cabeça para baixo depois que Angela e sua amiga Katherine (Olivia Marcum) desparecem em uma floresta.

Ao retornar para casa, a menina nem percebe que se passaram três dias, está sem memória do que realmente aconteceu e situações estranhas começam a acontecer. Com o fenômeno, Victor resolve procurar por Chris MacNeil (Ellen Burstyn) para pedir ajuda, uma atriz que viu sua filha ser possuída muitos anos antes.

19/10 - Assassinos da Lua das Flores - Estreias dos cinemas em outubro

Uma das produções mais aguardadas do mês de outubro é Assassinos da Lua das Flores, novo filme do diretor Martin Scorsese que traz como protagonistas Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, além de contar também com outros grandes nomes no elenco, como Jesse Plemons, John Lithgow e Brendan Fraser. O longa que estreia no dia 19 de outubro é baseado no livro homônimo de David Grann e na produção conta a Apple TV, que após o filme sair de cartaz nas telonas o colocará em seu catálogo.

A história de Assassinos da Lua das Flores se passa nos anos 1920, em Oklahoma, nos Estados Unidos. O filme retrata uma série de crimes brutais que ocorreram na região com membros da tribo Osage depois que foi descoberto petróleo em reservas do local.

26/10 - Five Nights At Freddy´s - O Pesadelo Sem Fim

Outra grande produção entre os filmes que estreiam em outubro nos cinemas é Five Nights At Freddy´s - O Pesadelo Sem Fim, baseado no popular jogo de videogame Five Nights At Freddy´s, que chega às telas no final do mês, no dia 26. O protagonista da produção é o ator Josh Hutcherson, muito conhecido por franquias como Jogos Vorazes e Viagem ao Centro da Terra, que vive o personagem Mike Schmidt.

A história do filme seguirá os passos do guarda de segurança Mike, que está em uma situação difícil e por isso aceita um emprego em uma pizzaria local. No entanto, ele acaba descobrindo um segredo terrível sobre o lugar e é obrigado a encarar o seu passado enquanto tenta sobreviver.

Lista de filmes que estreiam no cinema em outubro de 2023

Além dos filmes que estão nas estreias de outubro dos cinemas que você viu acima, muitas outras produções vão aparecer nas telonas nas próximas semanas. O longa de ação estrelado por Denzel Washington O Protetor: Capítulo Final chega no dia 5 de outubro, que também terá o terror Pacto com o Demônio. O brasileiro Meu Nome é Gal, que retrata a história da grande cantora Gal Costa aparecerá nas telas a partir de 12 de outubro e tem Sophie Charlotte como protagonista. Opções não faltam, confira a lista:

O Protetor: Capítulo Final - 05/10

Uma Família Extraordinária - 05/10

Pacto com o Demônio - 05/10

Meu Nome é Gal - 12/10

BlackBerry - 12/10

Uma Fada Veio me Visitar - 12/10

O Livro dos Sonhos - 19/10

O Céu não Pode Esperar - 19/10

Trolls 3 - 19/10

97 Minutos - 19/10

Hypnotic - Ameaça Invisível - 26/10

