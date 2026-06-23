Horário do Masterchef 2026 hoje: que horas começa o 5º episódio

Chegou mais uma terça-feira de disputa no MasterChef Brasil 2026. A 13ª temporada do reality culinário da Band continua movimentando os fãs com provas de técnica, pressão no mezanino e eliminações que podem mudar o rumo da competição a cada episódio. Nesta terça-feira, 23 de junho, o público acompanha um novo capítulo da temporada, ainda em fase de disputa entre os cozinheiros amadores.

Como assistir ao MasterChef ao vivo?

O MasterChef Brasil 2026 vai ao ar na Band, às terças-feiras, na faixa das 22h30, logo após a programação do horário nobre da emissora. Para assistir pela TV, basta sintonizar no canal aberto da Band no horário do programa.

Quem prefere acompanhar pela internet também tem opção gratuita. A transmissão simultânea da Band pode ser vista pelo site oficial da emissora, permitindo assistir ao MasterChef ao vivo pelo celular, computador, tablet ou smart TV conectada.

O episódio do MasterChef Brasil 2026 terá uma prova de eliminação com pratos típicos brasileiros. Os cozinheiros precisarão preparar receitas tradicionais de estados como Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rondônia e Sergipe.

Entre os pratos do desafio está a baixaria, receita típica do Acre, especialmente conhecida em Rio Branco. Apesar do nome curioso, a baixaria é um prato popular e bastante tradicional na região. A receita nasceu nos seringais e, com o tempo, passou a ser vendida nos mercados da capital acreana.

A preparação leva ingredientes simples: farinha de milho, que pode ser fubá ou cuscuz, carne moída, cheiro-verde e ovo frito. No Acre, é comum que a baixaria seja servida no café da manhã, principalmente por quem procura uma refeição reforçada. O prato também é famoso entre pessoas que viram a noite e passam pelos mercados de Rio Branco para comer.

Para os participantes, o desafio deve testar mais do que técnica. Como a prova envolve receitas regionais, os cozinheiros terão de mostrar respeito à tradição, equilíbrio nos temperos e capacidade de reproduzir sabores pouco conhecidos por parte do público nacional. No caso da baixaria, a dificuldade está em transformar uma receita simples e popular em um prato bem executado, sem descaracterizar sua origem.