Horário do Power Couple 2025: reality show estreia hoje

A estreia do Power Couple 2025 acontece nesta terça-feira, 29 de abril, com o comando de Rafa Brites e Felipe Andrioli, a partir das 22h30. A sétima temporada do reality show da Record TV, sediada em Itapecerica da Serra, terá 14 casais participantes.

Que horas começa o Power Couple?

O horário de estreia do Power Couple hoje está marcado para às 22h30 (de Brasília). O reality show vai ir ao ar depois de Reis – A Escolha, na TV Record. O primeiro episódio do programa ficará no ar até às 00h15. Para quem pretende acompanhar a disputa de casais diariamente, o reality é exibido de segunda a sábado, sempre na mesma faixa de horário.

Nesta primeira semana de temporada, ninguém será eliminado.

Participantes do Power Couple 2025

Ao todo, 14 casais vão competir pelo título de campeões da temporada. Os nomes dos participantes foram divulgados oficialmente na semana passada.

1 – Gretchen (65) e Esdras de Souza (52): cantora e músico, casados desde 2020.

2 – Francine Piaia (41) e Júnior R (35): influenciadora e personal trainer, casados desde 2024.

3 – Kadu Moliterno (72) e Cristianne Menezes (52): ator e empresária, casados três vezes em diferentes cerimônias.

4 – Silvia Catra (47) e André Barcellos (52): viúva de MC Catra e empresário, juntos há pouco mais de um ano.

5 – Rayanne Morais (36) e Victor Pecoraro (47): atores, juntos há quase três anos.

6 – Ana Paula Marquez (30) e Antony Marquez (29): modelo fitness e ator, casados, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

7 – Adriana Leizer (42) e Dhomini (52): corretora de imóveis e ex-BBB, juntos desde 2006.

8 – Giovanna Menezes (24) e Diego Superbi (31): participantes do “De Férias com o Ex Caribe”, conhecidos pela espontaneidade.

9 – Bia Valente (idade não divulgada) e Guilherme Seta (idade não divulgada): casal mais jovem do reality, juntos há cerca de dois anos e meio.

10 – Emilyn Marçal (23) e Ewerton Neguinho (37): dentista e apresentador, enfrentaram idas e vindas antes de apostar no relacionamento.

11 – Natália Vivacqua (29) e Eike Duarte (28): pais da pequena Filipa, se conheceram em uma festa na casa de Anitta.

12 – Giovanna Prado (37) e Eros Prado (41): empresária e humorista, juntos desde a faculdade, com dois filhos.

13 – Talira Manñes (33) e Rafael Pessina (40): ex-colegas de trabalho na RedeTV!, casados e residentes em Orlando, EUA.

14 – Carol Furlan (38) e Radamés Furlan (38): empresária e ex-jogador de futebol, vivem em Brasília com três filhos.

Prêmio do reality show

Os participantes do Power Couple de 2025 podem ganhar até R$ 1,5 milhão. O prêmio do reality show de casais não é fechado como demais programas da emissora, pois é somado ao longo do programa.

Funciona da seguinte forma: durante a temporada, os participantes realizam provas e nessas disputas há apostas realizadas entre os casais. Caso a dupla cumpra o que precisa, fica com o dinheiro em sua carteira virtual do programa. Se o casal perde a disputa, perde também o dinheiro. Assim, quando um dos finalistas é coroado campeão, o prêmio que será dado pelo programa é o valor que a dupla acumulou ao longo dos três meses de confinamento.