Horário do último capítulo de Mulheres Apaixonadas, dia 1º

Os fãs de Mulheres Apaixonadas estão prestes a se despedir da novela de Manoel Carlos, que será encerrada nesta sexta-feira, 1 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. Confira horário e as cenas que vão marcar o último capítulo da trama!

Que horas começa Mulheres Apaixonadas - 1 de dezembro

O último capítulo da novela Mulheres Apaixonadas hoje vai começar às 17h35 (horário de Brasília), depois de Paraíso Tropical. O folhetim terá 50 minutos no total, já contando com os intervalos comerciais, e terminará às 18h25, quando cederá espaço para Elas por Elas.

A partir da segunda-feira, 4 de dezembro, a novela Paraíso Tropical assumirá a faixa do Vale a Pena Ver de Novo sozinha e assim parará de ter capítulos reduzidos. Com isso, o novo horário do folhetim será das 17h05 até 18h25, com exceções em dias de jogos de futebol ou outras mudanças na programação.

As últimas cenas da reprise mostrarão uma surra que Carlão dará em Dóris, que será humilhada na frente de todos no hotel. No penúltimo capítulo, o personagem de Marcos Caruso reclamou com a esposa da atitude da filha - que foi a causa dos pais deles terem ido embora - mas após conseguir o quarto que tanto queria, não tem ficado em casa porque quer reformar o cômodo. Por isso, ele terá uma atitude extrema e arrancará a jovem do hotel pelos cabelos ao levá-la de volta para casa.

Em seguida, o último capítulo de Mulheres Apaixonadas mostrará a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves. Entre as homenagens da noite, aparecerá Carlinhos com uma mensagem especial para os pais, Santana comemorando sua luta contra vício, Raquel, que lerá um discurso deixado por Fred, e Paulinha, que será elogiada pela expressiva nota que conquistou no ano letivo.

Além disso, a formatura será o palco da peça de teatro Romeu e Julieta, que ganhará como protagonista o casal Rafaela e Clara. As jovens se beijarão na frente de todos e serão muito aplaudidas pela plateia.

Ainda neste capítulo, Heloísa conversará com Sérgio e deixará claro que não correrá mais atrás do ex-marido. Ela explicará que continuará seu tratamento e pretende deixá-lo em paz com Vidinha.

No final de Mulheres Apaixonadas, Téo estará em mãos com o resultado do exame de DNA que comprova que ele é o pai de Salete e informará a megera Inês que a partir de agora ele tomará todas as decisões da vida da menina, que vai morar com ele e Laura. Na última cena da novela, todos os casais aparecerão ao beijos e muito felizes.

Assistir TV Globo online

Quem não conseguir acesso a uma televisão no horário do último capítulo da novela do Vale a Pena Ver de Novo ainda terá a chance de assistir Mulheres Apaixonadas ao vivo. Neste caso, é só usar a aba "agora na TV" da Globoplay, que transmite gratuitamente a TV Globo. A única obrigatoriedade é a criação de uma conta gratuita na plataforma.

Para os que ainda não possuem cadastro, é só usar o endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clicar clique em "entrar" na lateral superior direita. Depois, é necessário ir na opção "criar conta" e responder todas as lacunas de formulário, que pedirá nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, entre outros detalhes.

Por último, é só selecionar a caixinha que confirma que aceita os termos de uso e política de privacidade do site e então apertar o botão "cadastrar" para finalizar o processo. Assim, na hora que a novela Mulheres Apaixonadas começar no Vale a Pena Ver de Novo é só acessar o site e usar a aba ao vivo para ver a Globo em tempo real.

