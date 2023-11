Que horas vai passar Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo?

A novela "Paraíso Tropical" ganha uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo a partir deste mês, substituindo "Mulheres Apaixonadas". A trama terá uma nova edição na Globo pela primeira vez desde a exibição original em 2007, na grade vespertina da emissora carioca. Veja a data de estreia e o horário.

Horário de Paraíso Tropical na Globo

A reprise de Paraíso Tropical estreia em 27 de novembro, às 17h05, horário de Brasília. Vale lembrar que o folhetim divide a faixa de horário com os últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas durante a primeira semana, assim como acontece em todas as estreias do Vale a Pena ver de Novo. A trama passa a ser exibida sozinha somente a partir de 4 de dezembro.

Essa será a primeira vez que o folhetim ganha uma nova edição na Globo - em 2021, a obra foi exibida no Viva e depois entrou para o catálogo do Globoplay. Paraíso Tropical não foi tão bem sucedida quando foi ao ar em 2007, mas teve personagens marcantes e bordões que caíram na boca do povo. É o caso de Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), que até hoje repercutem nas redes sociais com algumas cenas do casal.

Anteriormente, haviam rumores de que "Salve Jorge" (2012) seria escolhida como a substituta de Mulheres Apaixonadas, o que não se confirmou. O folhetim de Glória Perez também foi bastante criticado na exibição original, mas hoje é um dos produtos mais consumidos do Globoplay. Espera-se que a obra consiga manter ou subir os índices de audiência da trama de Manoel Carlos, que até agora está com média de 15,23 pontos - número menor que a reprise de "O Rei do Gado" (1996), que fechou com 17,3 pontos. No entanto, o Ibope da televisão costuma ser menor durante o verão, o que pode prejudicar a estreia da novela.

Paraíso Tropical é de autoria de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, tendo sido originalmente transmitida no horário das nove. O folhetim tem como enredo central a história das irmãs gêmeas Taís e Paula, ambas interpretadas por Alessandra Negrini, sendo uma delas a mocinha e a outra a vilã.

Paula engata um romance com o empresário bem-sucedido Daniel (Fábio Assunção), que deve ser o sucessor do poderoso Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), presidente do Grupo Cavalcanti. No entanto, Olavo, mau-caráter que também briga pela sucessão, faz de tudo para difamar o rapaz e impedir que ele fique com o cargo mais alto da companhia.

Um dia, Daniel vê Paula na rua, mas acredita que ela é Taís. Somente ao longo da trama as duas descobrem que são gêmeas, mas a história se complica quando uma delas morre, dando início ao mistério de 'quem matou?'.

Falando em estreias, Paraíso Tropical não será a única novidade na Globo nos próximos meses. A partir de janeiro, o remake de "Renascer" passa a ser exibido na faixa das 21h, substituindo "Terra e Paixão". Adaptado por Bruno Luperi, o folhetim acompanha a história de José Inocêncio, que se casa com Maria Santa, com quem tem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro. A mulher morre no parto do caçula, levando o fazendeiro a rejeitar o menino, apesar dele ser apenas um recém-nascido. Na segunda fase, pai e filho, que se odeiam, se apaixonam pela mesma mulher.

A partir de março, entra na grade a nova novela das sete, "A Vovó Sumiu", de Daniel Ortiz, substituindo "Fuzuê". A comédia romântica conta a história de cinco irmãos de pais diferentes, com personalidades opostas, que cresceram afastados. Os rapazes são obrigados a deixar as desavenças para trás quando Frida (Arlete Salles), a avó de todos eles, desaparece misteriosamente em um cruzeiro.