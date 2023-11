Qual o segredo de Amélia em Paraíso Tropical?

Destaque no começo da novela Paraíso Tropical, Amélia é mãe de criação de Paula (Alessandra Negrini), mas a mocinha não sabe que não divide laços sanguíneos com a cafetina. É só pouco antes de morrer que a personagem de Susana Vieira resolve contar seu grande segredo.

Amélia conta segredo em Paraíso Tropical?

Nos primeiros capítulos da novela Paraíso Tropical, Amélia resolve contar seu maior segredo e revela para Paula que ela não é a verdadeira mãe da jovem. Tudo acontece após ela ter um infarto, pois a mulher resolve se abrir com a garota por estar a beira da morte.

Na cena bombástica, Paula e Amélia estão no hospital e a mocinha tenta convencer a mãe de que ela vai melhorar, mas a cafetina sabe que está dando seus últimos suspiros, por isso resolve confessar: "eu cuidei de você com tanto amor, como se você tivesse nascido de mim. Eu não posso ir embora com esse segredo dentro de mim, não é justo, me desculpa Paula, eu não sou sua mãe".

Paula fica em choque e Amélia faz mais uma revelação antes de morrer, ela conta para a jovem que a mãe biológica dela já morreu, mas que ela tem parentes vivos e que ela deve procurar pelo avô. Amélia tenta contar também que a jovem tem uma irmã gêmea, mas não consegue terminar a frase antes de falecer.

Depois da morte da mãe adotiva, Paula mexe nos pertences de Amélia para tentar entender mais de sua história e encontra alguns papéis que lhe indicam que o avô está no Rio de Janeiro, por isso deixa a Bahia e vai atrás de sua família biológica.

Ao chegar na cidade maravilhosa, Paula passa vários capítulos investigando o paradeiro do avô. Durante essa pesquisa, ela acaba descobrindo que tem uma irmã gêmea e se encontra com ela na saída de uma festa no capítulo 41. Taís nem fazia ideia que Paula existe, por isso fica surpresa com o primeiro encontro e não presta atenção na rua, por isso acaba atropelada.

A jovem vai parar no hospital, mas sobrevive ao acidente. Alguns capítulos mais tarde, o de número 45, Paula finalmente vê pela primeira vez o avô, um homem humilde e generoso chamado Isidoro (Othon Bastos), quando ele vai visitar Taís após o acidente. O encontro o deixa tão abalado que ele até passa mal, mas depois do susto ele explica a história de vida das gêmeas.

Como Taís e Paula foram separadas

Depois que consegue encontrar Isidoro e Taís no Rio de Janeiro, Paula descobre mais detalhes da sua vida que ficaram de fora durante a revelação do segredo de Amélia. Isidoro conta para as netas que sua filha Silvia era viciada em drogas e chegou a se prostituir para manter o vício.

Silvia fez amizade com Amélia e passou a morar com ela por um tempo, mas voltou para a casa do pai depois que engravidou. Após o nascimento das gêmeas, a filha de Isidoro ainda lutava contra o vício e por isso resolveu vender as crianças para conseguir dinheiro.

Isidoro ficou sabendo da atitude da filha e conseguiu recuperar Taís, que havia sido vendida para um casal, mas não conseguiu pegar Paula, já que a jovem foi levada por Amélia para a Bahia, pois a prostituta descobriu que Silvia havia vendido a garota para um bandido perigoso e resolveu salvá-la.

Silvia morreu de overdose enquanto Isidoro recuperava Taís e o paradeiro de Amélia não foi localizado, por isso ele nunca conseguiu reencontrar a neta e nem contou a verdade para Taís sobre ela ter uma gêmea. Com a história das irmãs enfim reveladas, as gêmeas acabam se aproximando no Rio de Janeiro, mas com o passar do tempo Paula percebe que Taís é uma mau-caráter interesseira.

