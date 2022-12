Horário e 3 formas de assistir a Missa do Galo 2022 online

A tradicional Missa de Natal realizada anualmente no Vaticano terá o Papa Francisco mais vez em celebração com os fiéis. Para quem está no Brasil e quer assistir a Missa do Galo 2022 online, é fácil encontrar maneiras de não perder o momento especial. Cada transmissão é exibida em um horário diferente por aqui, por isso é bom ficar de olho em cada programação.

Assistir a Missa do Galo 2022 online na TV Aparecida

Como a Missa do Galo 2022 é exibida gravada no Brasil, cada emissora escolhe o horário em que irá exibi-la. A TV Aparecida é a que vai transmitir a Missa de Natal mais cedo este ano, então é a melhor opção para os ansiosos.

De acordo com a programação do canal, a Missão do Galo 2022 vai começar na programação a partir das 18h00 e ficará no ar durante 1 hora no sábado, dia 24 de dezembro. Quem quiser assistir pela televisão é só sintonizar no canal, já quem preferir online, tem duas opções: pelo site da emissora ou pelo canal no Youtube.

Assistir a Missa do Galo pelo site

1 - Quem quiser assistir a Missa do Galo 2022 online pela TV Aparecida pode acessar o site oficial do canal (https://www.a12.com/tv);

2 - Depois, você deve clicar em "tv ao vivo" que fica nas abas superiores;

3 - Espere o vídeo carregar e pronto! Não é necessário fazer nenhum cadastro. É só clicar na aba e você será redirecionado para a transmissão em tempo real do canal.

Assistir a Missa do Galo pelo Youtube

Caso prefira assistir pelo Youtube é só acessar o canal oficial da emissora católica na plataforma de vídeos no endereço https://www.youtube.com/@tvaparecida ou clicar no vídeo abaixo.

Que horas vai começar a Missa do Galo 2022 na Globo

A TV Globo vai exibir a Missa do Galo 2022 a partir das 00h00 do dia 24 de dezembro, véspera de natal. A transmissão será encerrada por volta das 1h40 de acordo com a programação oficial da emissora, já no dia de natal, 25 de dezembro.

Globo na TV a cabo

Claro TV: 24 (SD)/524 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

ivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Para assistir online a Missa do Galo de 2022

Para conferir a transmissão da Globo da missa do Papa Francisco de forma online é necessário usar a Globoplay. A plataforma streaming tem opção de cadastro gratuito e permite que esses usuários que não são assinantes acompanhem a programação em tempo real do canal pela aba Agora na TV.

1 - Entre no site: https://globoplay.globo.com/;

2 - Clique em "Entrar" e depois no botão "Cadastre-se";

3 - Informe seu nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade;

4 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade";

5 - Para finalizar o processo, aperte o botão "Cadastrar";

6 - Use o login e senha que criou para entrar na plataforma;

7 - Aperte a aba "Agora na TV" no horário da Missa do Galo 2022

TV Cultura também vai exibir a missa

Assim como a Globo, a TV Cultura também vai transmitir a Missa do Galo 2022 a partir da meia-noite da véspera de natal. A exibição durará até às 1h45, quando será transmitido o Roda Viva.

Assim como todos os canais hoje em dia, a TV Cultura também transmite a programação da televisão em tempo real na internet. Por isso, é possível assistir a Missa do Galo 2022 por lá.

Site

Uma facilidade de quem escolhe essa opção para acompanhar a missa é que não é necessário fazer nenhum cadastro no site para conseguir acessar a aba ao vivo.

Para conferir por lá, é só ir até o site oficial, no endereço https://cultura.uol.com.br/, e em seguida apertar o botão "AO VIVO", que fica nas abas superiores do site. Pronto, agora é só esperar ser redirecionado para a nova página e o vídeo carregar.