42 melhores frases bíblicas de Natal para compartilhar

Em meio à agitação da temporada de Natal, faz bem à alma desacelerar e lembrar a si mesmo do que realmente se trata o feriado. Uma maneira de fazer isso é lendo frases bíblicas de Natal. Aqui, compilamos 59 versículos (curtos) do Antigo Testamento e do Novo Testamento para suas devoções em dezembro.

Frases bíblicas de Natal de amor e esperança

1 – "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. pior dos pecadores, Cristo Jesus possa mostrar sua imensa paciência como exemplo para aqueles que crerem nele e receberem a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra e glória para todo o sempre"- Timóteo 1:15.

2 – "Deus o exaltou à sua destra como Príncipe e Salvador para levar Israel ao arrependimento e perdoar os seus pecados." (Atos 5:31).

3 – "E ela deu à luz um filho, um menino, que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono." (Apocalipse 12:5).

4 – "Em todas as coisas eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente dessa maneira, devemos ajudar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, como ele mesmo disse: 'Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber". ( Atos 20:35).

5 – "A pessoa generosa prosperará; quem reanima os outros será reanimado." (Provérbios 11:25).

6 – "Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis." (Romanos 11:29)3 – "Portanto, quando deres esmola, não anuncies com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa ." (Mateus 6:2)

7 – “O coração alegre é bom como remédio.” (Provérbios 17:22)

8 – “Amem-se uns aos outros com afeto genuíno e tenham prazer em honrar uns aos outros.” (Romanos 12:10)

9 – "Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado aquele que nele se refugia." (Salmo 34:8)

10 – “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” (João 1:29)

11 – “Porque nada será impossível para Deus.” ( Lucas 1:37) - frases bíblicas de Natal

12 – “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam”. (João 1:4-5)

13 – “A verdadeira luz, que alumia a todos, vinha ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele...” (João 1:9-10)

14 – “Louvai ao Senhor, todas as nações! Exaltem-no, todos os povos! Porque grande é o seu amor leal para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louve o Senhor!" (Salmo 117)

15 – "Você não sabe? Você não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansará nem se cansará, e seu entendimento ninguém pode imaginar." (Isaías 40:28)

16 – “Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção como filhos”. (Gálatas 4:4-5)

17 – “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.” (Tiago 1:17)

18 – “Graças a Deus por seu dom indizível.” (2 Coríntios 9:15)

19 – “Tende entre vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; forma de servo, nascido em semelhança de homens”. (Filipenses 2:5-7)

20 – "O Senhor, seu Deus, levantará para você um profeta como eu do meio de você, de seus irmãos israelitas." (Deuteronômio 18:15)

21 – “E, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra”. (Filipenses 2:8-10)

22 – “Porque o salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor”. (Romanos 6:23)

23 – “Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.” (Romanos 15:13)

24 – "Uma voz que clama: 'No deserto, preparem o caminho para o Senhor; endireitai no deserto uma estrada para o nosso Deus.'" (Isaías 40:3) - frases bíblicas de Natal

25 – “E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.” (Lucas 2:7)x

26 – "E ele respondeu: 'Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.'" (Lucas 10:27)

27 – “E havia pastores no campo, vigiando de noite. E um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os envolveu”. (Lucas 2:8-9)

28 – "Mas, depois de refletir sobre isso, um anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: 'José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.'" (Mateus 1:20)

29 – “E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.” (Mateus 1:21)

30 – “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus conosco.” (Mateus 1:23)

31 – “Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.'” (Mateus 2:1-2)

32 – “Quando eles viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria.” (Mateus 2:10)

33 – “Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe; e eles se prostraram e o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, eles apresentaram a Ele presentes de ouro, incenso e mirra”. (Mateus 2:11)

34 – “E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus'”. (Lucas 1:30-31)

35 – “E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.'" (Lucas 1:35)

36 – “E o anjo disse-lhes: 'Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.'” (Lucas 2:10)

37 – “Porque, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 2:11)

38 – “E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura.” (Lucas 2:12)

39 – “E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus.” (Lucas 2:13)

40 – “Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.” (Lucas 2:14)

41 – “E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém, e vejamos o que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer'”. (Lucas 2:15)

42 – “Que os reis de Társis e das ilhas lhe prestem tributo; que os reis de Sabá e Sebá tragam presentes! Que todos os reis caiam diante dele, todas as nações o sirvam!” (Salmo 72:10-11)

Aproveite para aprender a oração de Natal

Oração natalina

Jesus, a Luz do Mundo, ao celebrarmos o teu nascimento, que possamos começar a ver o mundo à luz da compreensão que nos dás. Assim como você escolheu os humildes, os excluídos e os pobres para receber as melhores notícias que o mundo já conheceu, também podemos adorá-lo com mansidão de coração. Que também nos lembremos de nossos irmãos e irmãs menos afortunados do que nós nesta época de doação. Amém.

