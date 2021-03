Oração de São Cipriano para dinheiro e proteção

São Cipriano foi considerado um feiticeiro em sua vida e agora é uma figura sagrada. Muitas pessoas recorrem a oração de São Cipriano pedindo o amor de volta, dinheiro, clientes e, principalmente, proteção. Use essas orações e permita que o Espírito Santo oriente sua prece.

ORAÇÃO DE SÃO CIPRIANO PARA GANHAR DINHEIRO

Entre os rituais apontados em seu famoso livro, o apelo à prosperidade financeira sempre esteve entre os mais procurados. Esta famosa oração de São Cipriano favorece a energia da chegada do dinheiro quando feita com muita fé, veja abaixo:

“Salve São Cipriano, ganhe muito dinheiro, riqueza e fortuna para sempre comigo. São Cipriano me traz muito dinheiro, riqueza e fortuna.

Assim como o galo canta, o burro ruge, o sino toca, o bode grita, então o senhor Santo Cipriano me trará muito dinheiro, riqueza e fortuna.

Assim que nasce o sol, cai a chuva, que São Cipriano ganhe dinheiro, riqueza e fortuna sobre mim (nome dele), que seja.

Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza a fortuna, com três eu prendo, o dinheiro, a riqueza e a fortuna, com meu Anjo da Guarda peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim.

Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim, que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna São Cipriano, sejam muito valiosos para mim.

Peço a São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje, peço isto ao poder das Três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para a minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem, assim seja, assim será, assim está feito.

Ó São Cipriano e as Três Almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido.”

ORAÇÃO DE ST. CIPRIANO CONTRA MAU-OLHADO

Esta oração de São Cipriano é realizada por aqueles que desejam fechar seus corpos contra todos os males que afetam nosso corpo espiritual. A inveja, os olhos malignos, os feitiços, as obras de ligação e todos os tipos de magia negativa estão muito distantes daqueles que fazem esta oração com grande fé. As pessoas que oram dizem que se tornaram mais protegidas e fortes depois da oração.

“Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro. Vinde ajudar-me. Confundidos, sejam envergonhados os que buscam a minha alma (fazer o sinal da Cruz).

Voltem atrás e sejam envergonhados os que me desejam o mal. Voltem logo cheios de confusão os que me dizem: Bem, bem (fazer o sinal da Cruz).

Regozijem-se e alegrem-se em Vós os que vos buscam, e os que amam vossa salvação, digam sempre: Engrandecido seja o Senhor (fazer o sinal da Cruz).