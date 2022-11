Oração de São Miguel Arcanjo para proteção

São Miguel Arcanjo é o único Anjo mencionado em três textos diferentes de três religiões diferentes. Ele não é mencionado apenas na Bíblia, mas também nos textos muçulmanos e judaicos.

Em todos os três, porém, ele é visto como uma figura protetora. Ambos fortes e fiéis. É por isso que muitas pessoas necessitadas de proteção recorrem a ele para intercessão, com uma oração ao Arcanjo Miguel.

Na Igreja Católica Romana, ele é referido como “ São Miguel Arcanjo ” e “São Miguel”. No Novo Testamento, o Arcanjo Miguel é visto liderando o exército do céu contra o Diabo em revelações. Considerando que ele derrotou Satanás durante a guerra no céu.

Algumas boas orações ao Arcanjo Miguel incluem:

Como rezar para São Miguel Arcanjo?

São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede nossa proteção contra as maldades e ciladas do demônio; que Deus o repreenda, oramos humildemente; e tu, ó Príncipe do exército celestial, pelo poder de Deus, lança no inferno Satanás e todos os espíritos malignos que rondam pelo mundo procurando a ruína das almas. Amém.

Invocação espiritual do Arcanjo Miguel

São Miguel, o Arcanjo, Príncipe Glorioso, chefe e campeão das hostes celestiais; guardião das almas dos homens; conquistador dos anjos rebeldes! Quão belo és tu, em tua armadura feita pelo céu. Nós te amamos, querido Príncipe do Céu! Nós, teus felizes clientes, ansiamos por desfrutar de tua proteção especial. Obtenha para nós de Deus uma parte de tua coragem robusta; ore para que tenhamos um amor forte e terno por nosso Redentor e, em todo perigo ou tentação, sejamos invencíveis contra o inimigo de nossas almas. Ó porta-estandarte de nossa salvação! Esteja conosco em nossos últimos momentos e quando nossas almas deixarem este exílio terreno, leve-as em segurança para o tribunal de Cristo, e que Nosso Senhor e Mestre peça que nos leve rapidamente ao reino da felicidade eterna. Ensina-nos a repetir sempre o sublime clamor: “Quem é semelhante a Deus?” Amém.

Oração do Arcanjo Miguel para a Cura

Glorioso São Miguel Arcanjo,

poderoso vencedor das batalhas espirituais,

vinde em auxílio das minhas necessidades

espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal

e todo ataque e ciladas do inimigo.

Com sua poderosa espada de luz,

derrotai todas as forças malignas

e iluminai meus caminhos

com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel,

do mal: libertai-me;

do inimigo: livrai-me;

das tempestades: socorrei-me;

dos perigos: protegei-me;

das perseguições: salvai-me! Glorioso São Miguel Arcanjo,

pelo poder celeste a vós conferido,

sê para mim o guerreiro valente

e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém!

Oração de proteção