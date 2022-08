Horário eleitoral faz de Pantanal novela das 10; veja mudança

O horário eleitoral gratuito vai começar no dia 26 de agosto e a que horas começa a novela Pantanal será diferente. O folhetim da faixa das 21h vai começar mais tarde na programação da TV Globo para dividir espaço com as propagandas políticas dos candidatos a cargos públicos. O Jornal Nacional também vai ganhar alteração na programação e não será exibido entre 20h00 e 20h30, seu horário de sempre.

Novo horário da novela Pantanal na Rede Globo

Com o horário eleitoral de 2022, a novela Pantanal vai começar entre 21h55 e 22h00 a partir do dia 26 de agosto na programação da Globo. A nova grade ficará em vigor até 29 de setembro, quando serão encerradas as propagandas políticas na televisão aberta.

O horário eleitoral será exibido entre 20h30 e 20h55. Por isso, o Jornal Nacional vai começar mais tarde, o que também afetará a o folhetim do horário nobre da emissora.

A emissora ainda não revelou se os tamanhos dos capítulos da novela Pantanal continuará o mesmo. Por enquanto, o folhetim exibe episódios que ficam no ar por volta de 1 hora e 10 minutos – com exceções em dias de partidas de futebol ou atrações especiais. Se o tempo da novela continuar o mesmo durante o período de horário eleitoral gratuito, a obra adaptada pelo autor Bruno Luperi deve terminar por volta das 23h05/23h10.

Apesar do novo horário, nada mudará na maneira que o público pode usar para acompanhar a novela ao vivo. Para quem prefere acompanhar tudo online, é só usar o seu celular, tablet, Smart TV ou computador e usar a aba “Agora na TV” da Globoplay gratuitamente. A única obrigatoriedade é ter um cadastro na plataforma streaming.

Nova programação da novela Pantanal durante o horário eleitoral gratuito:

Horário eleitoral – A partir das 20h30

Jornal Nacional – A partir das 20h55

Pantanal – A parti das 21h55

Quando será a eleição de 2022 – horário eleitoral

O primeiro turno das Eleições 2022 será no dia 2 de outubro, um domingo. Se as eleições deste ano contarem com segundo turno, ele acontecerá no dia 30 de outubro, também domingo. As campanhas dos candidatos já começaram. A partir de agora, é permitido a realização de comícios, propagandas, jingles, distribuição de material gráfico, entre outras ações.

Em 2022, os eleitores vão votar para presidente, governador, deputado estadual e federal e senador. Acompanhe as principais notícias das eleições 2022 com o Jornal DCI.

