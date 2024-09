Horário Roda Viva hoje com Pablo Marçal e como assistir online (2/9)

Horário Roda Viva hoje com Pablo Marçal e como assistir online (2/9)

Nesta segunda-feira, 2 de setembro, o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, influencer, participa do Roda Viva, na TV Cultura, onde será entrevistada por um time de jornalistas. Além da transmissão na TV, é possível acompanhar o programa ao vivo pela internet.

Que horas começa o Roda Viva hoje?

Hoje, 2, o Roda Viva começa às 22h, horário de Brasília, logo após o Jornal da Cultura. O programa, apresentado por Vera Magalhães, é transmitido ao vivo e fica no ar por 1h50, sendo finalizado próximo da meia-noite, seguido do "Sr. Brasil".

A bancada que entrevistará Pablo Marçal será formada Amanda Audi, repórter da Agência Pública; Bruno Ribeiro, repórter de política do portal Metrópoles; Malu Gaspar, editora e colunista de O Globo; Pedro Borges, diretor de redação da Alma Preta; e Pedro Canário, repórter do UOL. O cartunista Luciano Veronezi ilustrará a entrevista em tempo real.

Como assistir o Roda Viva hoje?

Além da TV, o público pode acompanhar a entrevista pela internet, já que a emissora transmite o Roda Viva online. Pelo YouTube: o sinal também é liberado gratuitamente pela página do YouTube da Cultura. Acesse o link youtube.com/@TVCultura e depois clique em 'ao vivo'. Selecione o player do Roda Viva e aguarde o início da transmissão.

Pelas redes sociais: a transmissão do Roda Viva é feita por meio das páginas oficiais da Cultura no TikTok (@tvcultura) e no Facebook (facebook.com/tvcultura). Basta acessar um dos links e localizar o player para acompanhar.

No site da Cultura seguindo os passos a seguir:

Passo 1: acesse o site da Cultura no navegador de seu smartphone ou no computador (https://cultura.uol.com.br/);

Passo 2: clique em 'ao vivo' no canto esquerdo da aba superior;

Passo 3: clique no player e aguarde o início da transmissão. Não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro.

No aplicativo Cultura Play:

Passo 1: baixe o aplicativo Cultura Play em seu smartphone, seja na Play Store ou na App Store;

Passo 2: na página inicial, no aba superior, clique em 'ao vivo';

Passo 3: aguarde o início da transmissão. Também não é necessário se cadastrar para assistir.