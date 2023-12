Horário Roda Viva hoje: programa recebe Angélica (11/12)

Nesta segunda-feira, 11, a apresentadora Angélica participa do Roda Viva, na TV Cultura, onde será entrevistada por um time de jornalistas. Essa será a primeira vez que a loira participa do programa desde o início de sua carreira. Além da transmissão na TV, é possível acompanhar o papo ao vivo pela internet.

Que horas começa o Roda Viva hoje?

O Roda Viva começa às 22h, horário de Brasília, logo após o Jornal da Cultura. O programa, apresentado por Vera Magalhães, é transmitido ao vivo e fica no ar por 1h50, sendo finalizado próximo da meia-noite, seguido do "Sr. Brasil".

Hoje, quem será sabatinada pelos jornalistas será a apresentadora Angélica, que completou 50 anos no último dia 30. Em todos esses anos de carreira, a loira nunca havia participado do tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, fazendo sua estreia hoje.

A bancada do programa desta segunda será formada apenas por mulheres. Além de Magalhães, que media a entrevista, estarão presentes a apresentadora Ana Paula Padrão, conhecida por comandar o Masterchef; Daniela Falcão, também jornalista e à frente da plataforma @nordestesse; Maria Rita Alonso, diretora de redação da Marie Claire; Marilia Pereira Jorge, colunista da Folha de S.Paulo e do canal Meio; Silvia Ruiz, jornalista e criadora de conteúdo 50+.

Nas últimas semanas, Angélica tem participado de uma série de entrevistas e ficado em destaque na mídia por conta de seu aniversário de cinco décadas. Recentemente, ela protagonizou o seriado "Angélica 50 & Tanto", no qual convidou várias amigas famosas para falar sobre temas como fama, casamento, feminilidade, entre outros. A famosa também ganhou um quadro no "Fantástico".

Angélica tem mais de 40 anos de carreira como apresentadora, atriz e cantora - ela foi contratada da Globo por muito tempo, mas deixou o elenco fixo da emissora em 2021. A paulista cresceu à frente das câmeras e segue na ativa até hoje. Ela é casada com Luciano Huck há quase vinte anos, com quem tem três filhos: Joaquim, o primogênito, com 18 anos; Benício, com 16 anos; e Eva, a caçula, com 11 anos. Ao contrário da esposa, Huck segue como efetivo do canal da família Marinho.

Como assistir o Roda Viva com Angélica hoje?

O jeito mais tradicional de assistir ao programa é sintonizando na TV Cultura no horário indicado. No entanto, quem estiver longe da televisão pode acompanhar gratuitamente o papo com a loira pela internet, já que a emissora transmite o Roda Viva online para todo o público.

Pela TV: sintonize na TV Cultura.

Pelas redes sociais: a transmissão do Roda Viva é feita por meio das páginas oficiais da Cultura no X (@tvcultura), no TikTok (@tvcultura) e no Facebook (facebook.com/tvcultura). Basta acessar um dos links e localizar o player para acompanhar.

Pelo YouTube: o sinal também é liberado gratuitamente pela página do YouTube da Cultura. Acesse o link youtube.com/@TVCultura e depois clique em 'ao vivo'. Selecione o player do Roda Viva e aguarde o início da transmissão.

No site da Cultura seguindo os passos a seguir:

Passo 1: acesse o site da Cultura no navegador de seu smartphone ou no computador (https://cultura.uol.com.br/);

Passo 2: clique em 'ao vivo' no canto esquerdo da aba superior;

Passo 3: clique no player e aguarde o início da transmissão. Não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro.

No aplicativo Cultura Play:

Passo 1: baixe o aplicativo Cultura Play em seu smartphone, seja na Play Store ou na App Store;

Passo 2: na página inicial, no aba superior, clique em 'ao vivo';

Passo 3: aguarde o início da transmissão. Também não é necessário se cadastrar para assistir.

