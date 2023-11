Angélica 50 e Tanto: tem como assistir online?

O seriado Angélica 50 & Tanto celebra o aniversário de cinco décadas da apresentadora, que revela detalhes sobre sua vida pessoal como nunca antes. Serão cinco episódios que, além de estarem disponíveis no streaming, também serão exibidos na TV aberta e no GNT. Para quem deseja assistir online, a única opção é através do Globoplay.

Onde assistir Angélica 50 e Tanto?

Os cinco episódios de Angélica 50 e Tanto já estão disponíveis na plataforma Globoplay, mas exclusivamente para assinantes. Os capítulos foram lançados no streaming em 26 de novembro, e apenas o primeiro está disponível gratuitamente para não assinantes.

Para ter acesso aos demais episódios, é necessário ter uma das assinaturas pagas do serviço. Atualmente, o plano mais acessível sai por R$ 24,90 por mês ou R$ 238,80 por ano - o segundo valor pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Depois de concluído o cadastro, basta procurar pelo título no campo de busca para assistir ao conteúdo.

No entanto, a Globo também oferece alternativas para quem não pode arcar com o plano. A cada domingo, o "Fantástico" exibe uma versão reduzida de cada capítulo ao longo do programa. A atração começa às 20h30, horário de Brasília, logo após o "Domingão do Huck".

A terceira maneira de assistir a produção é no GNT. O canal fechado exibe os episódios semanalmente na íntegra a partir da próxima quinta-feira, 30, às 22h15, horário de Brasília. Para quem perder a transmissão, haverá reprise no sábado, às 16h, e no domingo, às 05h15 e 10h45.

Assistir Angélica 50 e Tanto online: no Globoplay. Disponível apenas para assinantes.

Na televisão: capítulos reduzidos exibidos durante o Fantástico, a partir das 20h30, horário de Brasília.

No GNT, às quintas-feiras, às 22h15, horário de Brasília.

O que Angélica revela na nova série?

A apresentadora Angélica revela detalhes sobre sua vida pessoal e profissional nunca antes expostos. A cada episódio, a loira vai tratar de uma tema específico ao lado de convidadas especiais, além de mostrar fotos inéditas de sua infância, da família que formou ao lado de Luciano Huck, trechos de programas apresentados por ela, entre outros momentos marcantes.

No primeiro episódio, Angélica se reúne com Sandy, Fernanda Souza e Maísa para falar sobre trabalho. O que todas elas têm em comum? As quatro começaram a trilhar a carreira artística desde muito cedo e cresceram embaixo dos holofotes e sob o olhar público. O principal tema discutido é se é possível aproveitar a infância mesmo em meio ao mundo dos famosos.

Já no segundo capítulo, a loira recebe em sua mansão Anitta, Paolla Oliveira e Marina Ruy Barbosa para falar sobre fama. As famosas, muito bem-sucedidas em suas carreiras, discutirão sobre como é viver com o público tão atento aos seus passos - um trecho desse episódio está repercutindo na web já que Joaquim, filho de Angélica, aparece e recebe uma cantada da cantora carioca, que diz que irá se casar com ele em dez anos.

Também estarão presentes nos capítulos três e quatro Ivete Sangalo, Paula Lavigne, Carolina Dieckmann, Giovanna Ewbank, Preta Gil, Susana Vieira e Bárbara Paz para falar sobre ser mulher no mundo atual e sobre a experiência de quase morte que mudou a vida de Angélica.

Por fim, o capítulo mais espero traz a reunião de Angélica com Xuxa e Eliana, que falam sobre a amizade ao longo dos anos e como o público esperava que as três fossem rivais.

