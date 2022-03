Ibope da novela Pantanal desbanca concorrência e empolga web

Grande aposta da Globo para o horário nobre do canal, a estreia de Pantanal era muito aguardada e prometia recuperar a audiência da faixa das 21h – que está em baixa há algum tempo e só piorou com Um Lugar ao Sol – produção que ficou no ar de outubro de 2021 a março de 2022. E qual foi o Ibope da novela Pantanal na estreia? O folhetim se saiu bem, chegou ao pico de 30 pontos e já superou os números de sua antecessora.

Como foi o Ibope da novela Pantanal?

O primeiro capítulo da novela Pantanal alcançou uma média próxima dos 29 pontos no ibope e conquistou um pico de 30,3 pontos ao longo da exibição. Segundo a Folha de São Paulo, essas dados ainda são preliminares da Kantar Ibope, que avalia as 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país, por isso os números ainda podem contar com alterações quando o resultado oficial for divulgado.

Enquanto a Globo teve a oportunidade de comemorar a audiência da estreia de sua nova novela, as rivais Record e SBT somavam menos de 10 pontos, cada. O canal de Edir Macedo, por exemplo, registrará 8.5 pontos, enquanto TV de Silvio Santos sambou nos 6.9 pontos.

O ibope da estreia da novela Pantanal foi superior em comparação ao primeiro capítulo de Um Lugar ao Sol, que atingiu 25 pontos na estreia e no capítulo final – pior desfecho para uma novela das 21h na história da TV Globo, segundo informou Patrícia Kogut do O Globo.

Estreia de Pantanal empolga web

Além do bom resultado no ibope, quem assistiu a estreia da novela Pantanal não ficou vidrado apenas nas telinhas. Enquanto o primeiro capítulo era exibido, parte do público também falava sobre o assunto nas redes sociais. No Trend Topics do Twitter, ranking que marca os assuntos mais comentados do momento, o folhetim da Globo apareceu três vezes.

As palavras registradas no ranking foram “pantanal”, “Maria Bethânia”, que emprestou sua voz para a abertura da novela, e “Juliana Paes”, que interpreta Maria Marruá e já ganhou cenas poderosas nos momentos iniciais da trama.

“O poder que a voz da Maria Bethânia tem sem a necessidade da presença física dela é inigualável demais”, elogiou um espectador enquanto a abertura da novela Pantanal era exibida. “Juliana Paes é muito boa no que faz, o olhar dela fala por si só… O sofrimento e a dor de Maria Marruá é expresso sem ela falar uma fala se quer”, disse outro.

Confira como ficou a abertura da novela Pantanal:

Como assistir o 1º capítulo após a estreia

Para quem perdeu a primeira exibição da novela Pantanal em 2022, mas não quer ficar de fora, é possível assistir o primeiro capítulo agora mesmo, seja de maneira gratuita ou paga. As duas opções estão disponíveis na Globoplay e também há como conferir trechos no site oficial da emissora, o Gshow.

A maneira de assistir ao primeiro capítulo na íntegra e sem ter que passar por nenhuma publicidade é como assinante da Globoplay. Logo após a exibição na televisão, o primeiro capítulo inteiro foi adicionado ao catálogo da plataforma streaming. O conteúdo é liberado para qualquer cliente, seja de um pacote mais barato, que custa R$ 19,90, ou o mais caro, de R$ 89,90.

Para quem prefere não abrir a carteira, é possível assistir trechos da novela na ordem em que as cenas foram exibidas no capítulo, porém, a cada novo trecho, é necessário assistir uma a duas propagandas para que o conteúdo seja liberado. Esta opção está disponível na página da novela no Gshow e na Globoplay. No entanto, há uma diferença: no Gshow não é necessário cadastro para assistir aos trechos gratuitos, na Globoplay é.

