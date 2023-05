Vilão e vilã em Terra e Paixão: personagens 'do mal' da novela

Atriz está em sua segunda novela com Walcyr Carrasco.

Gloria Pires será uma vilã sem escrúpulos na novela Terra e Paixão, nova parceria da veterana com o autor Walcyr Carrasco. Na trama, ela é casada com o também vilão Antonio (Tony Ramos) e quer colocar seus filhos no poder. Já seu passado, esconde segredos perigosos. Veja quem é quem na nova novela das 9.

Gloria Pires é Irene La Selva em Terra e Paixão

Em Terra e Paixão, a vilã Irene é a segunda esposa de Antônio, o maior produtor rural da região, e é uma mulher manipuladora e misteriosa. Ambiciosa, ela quer passar por cima do que for preciso para conquistar um de seus maiores objetivos: que um dos seus filhos se torne o herdeiro dos negócios da família.

Mãe de Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozorio), ela tenta mexer com o marido para que ele coloque um deles a frente do império dos La Selva, principalmente Daniel. O que incomoda a mulher é que Caio (Cauã Reymond) também está na jogada. Ele é filho primogênito de Antônio, fruto de um outro casamento, e é o que mais entende sobre agronegócio entre os irmãos, pois acompanha a produção do pai diariamente.

A vilã será aliada de Graça (Agatha Moreira), garota que ama Daniel e é filha do melhor amigo de Antônio. Irene dará o aval para que a jovem finja uma gravidez para conseguir levar o rapaz até o altar. No entanto, Aline (Barbara Reis) - inimiga de Antônio por ser dona de um pedaço de terra que o fazendeiro quer a todo custo - acaba conquistando o coração do rapaz e vira empecilho.

A mocinha se torna uma pedra no sapato da família La Selva depois que seu marido é morto por culpa de Antônio e além de conquistar Daniel, também é dona do coração de Caio. Meios-irmãos então brigam pela protagonista vivida por Reis, o que se torna um problema na família.

Vilões: quem é o marido de Irene?

Antônio é um homem rico e poderoso, sua fortuna começou na geração do avô e permanece nas mãos do La Selva. Dono de diversas terras, ele quer também a pequena propriedade que pertence a Samuel (Ítalo Martins), marido de Aline. O vilão então arma uma emboscada na casa da família e Samuel acaba morto.

Porém, Caio, primogênito de Antônio, ajuda Aline a fugir com o filho e a mulher deixa a vida de professora para se tornar produtora rural e cuidar das terras que herdou do marido, enquanto busca por justiça.

Por que Irene e o marido rejeitam Caio?

Caio é o primogênito de Antônio e mesmo assim ajudará a inimiga de seus pais em sua vingança. Mas afinal, qual o motivo para isso? O personagem de Cauã Reymond será fortemente rejeitado pelo pai e a madrasta.

Irene tem um implicância com o rapaz porque quer que um de seus filhos suceda ao pai nos negócios da família. Além de saber que ele é fruto da mulher que Antônio mais amou na vida.

Já Antônio culpa o filho pela morte de sua primeira esposa, Agatha (Bianca Bin), que morreu no parto de Caio. Após a tragédia, o fazendeiro nunca conseguiu se conectar com o filho. Por isso, Caio cresceu como rejeitado na própria casa.

Cândida sabe os segredos da vilã

Misteriosa, Irene terá alguns segredos na trama. Quem terá os detalhes de seu passado guardados será Cândida, papel de Susana Vieira, dona do bar da cidade fictícia de Nova Primavera. De acordo com o que o autor Walcyr Carrasco, um segredo da megera será um ponto de virada da história de Terra e Paixão.

Após informações sobre o passado da vilã de Gloria Pires serem descobertos, não só a história de Irene, mas a novela Terra e Paixão ganhará um novo rumo, segundo contou o escritor.

