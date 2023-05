Qual a história de Terra e Paixão, um guia da novela das 9

A nova obra de Walcyr Carrasco estreou na segunda-feira, 8 de maio, com uma trama sobre justiça e vingança ambientada na fictícia cidade de Nova Primavera, em Mato Grosso do Sul. Explorando o mundo do agronegócio, a história Terra e Paixão traz como destaque Aline, personagem de Bárbara Reis, que irá contra o poderoso Antonio La Selva, vilão vivido por Tony Ramos.

Como é a história central de Terra e Paixão?

A história de Terra e Paixão começará mostrando uma tragédia na vida de Aline, uma professora. Ela é casada com Samuel (Italo Martins), que tem uma pequena propriedade rural, e mãe de João (Matheus Assis). Porém, se torna alvo de Antonio La Selva, que deseja a todo custo as terras de Samuel. Uma emboscada é realizada na casa da família e Samuel morre.

Aline sobrevive com o filho a partir da ajuda de Caio (Cauã Reymond), filho mais velho de Antonio e fruto do primeiro casamento do fazendeiro. O rapaz é renegado pelo pai, que o culpa pela morte de sua primeira esposa Agatha (Bianca Bin), que morreu no parto do garoto.

Após sobreviver ao ataque, Aline deixa a vida de professora e se propõe a aprender o ofício e se tornar uma produtora rural. Ela se recusa a vender qualquer parte de suas terras para Antonio e promete se vingar do vilão responsável pela morte de seu marido.

Nesta busca por justiça e uma nova vida como produtora, ela ganha a ajuda do primo de seu falecido marido, Jonatas (Paulo Lessa). Além disso, ela tem o apoio do filho do inimigo, Caio, que também busca pelo auxílio do tio na tarefa, Ademir (Charles Fricks), irmão mais novo de Antonio La Selva.

Aline acaba envolvida com Caio e a situação se intensifica quando a mocinha se apaixona por Daniel (Johnny Massaro), o outro filho de Antonio La Selva. O rapaz é meio-irmão de Caio, fruto do segundo e atual casamento do fazendeiro. Ele é noivo, mas ao conhecer Aline acaba fisgado pela força e charme da mocinha.

Quem são os personagens de Terra e Paixão

Aline Machado (Bárbara Reis): protagonista que tem o marido morto por culpa de Antonio.

Samuel Machado (Ítalo Martins): marido de Aline e pequeno produtor rural.

João Machado (Matheus Assis): filho de Aline e Samuel.

Jonatas (Paulo Lessa): primo de Samuel que é apaixonado por Aline.

Nina (Kizy Vaz): namorada de Jonatas.

Antônio La Selva (Tony Ramos): vilão, maior produtor rural da região e inimigo da família de Aline.

Irene La Selva (Gloria Pires): segunda esposa de Antônio, madrasta de Caio e mãe de Daniel e Petra

Caio La Selva (Cauã Reymond): filho primogênito de Antonio, fruto do primeiro casamento do fazendeiro. Salva Aline da emboscada do pai.

Daniel La Selva (Johnny Massaro): filho de Antônio com Irene, é noivo de Graça, mas se apaixona por Aline.

Petra La Selva (Debora Ozório): filha caçula de Irene e Antonio, é viciada em remédios de tarja preta.

Cândida Ferreira (Susana Vieira): dona do bar da cidade e mulher que sabe muitos segredos.

Jussara Barroso (Tatiana Tiburcio): mãe de Aline.

Gentil Dos Santos (Flávio Bauraqui): pai de Jonatas e Menah.

Menah Dos Santos(Camilla Damião): irmã de Jonatas.

Luigi San Marco(Rainer Cadete): italiano trambiqueiro que se envolve com Petra.

Angelina Jordão (Inez Viana): trabalha para a família La Selva.

Ademir La Selva (Charles Fricks): irmão mais novo de Antônio.

Lucinda Amorim (Débora Falabella): gerente da Cooperativa da cidade. É casada Andrade e mãe de um menino com albinismo, Cristian.

Marino Guerra (Leandro Lima): delegado da cidade.

Enzo Veiga (Rafael Gualandi): trabalha com TI na Cooperativa.

Sílvia Bomfim (Natascha Stransky): secretária na Cooperativa.

Andrade Amorim (Ângelo Antônio): dono na pousada da cidade, é um homem violento quando bebe.

Cristian Amorim (Felipe Melquiades): filho de Lucinda e Andrade, sofre preconceito na escola.

Anely Do Carmo (Tata Werneck): irmã de Lucinda, namora com Odilon e em segredo é stripper na internet.

Odilon Pires (Jonathan Azevedo): namorado de Anely, é lutador.

Tadeu Junqueira (Claudio Gabriel): melhor amigo de Antônio e presidente da Cooperativa da cidade.

Gladys Junqueira (Leona Cavalli): esposa de Tadeu e mãe de Graça.

Graça Junqueira (Agatha Moreira): filha de Tadeu e Gladys, é dona da butique da cidade e ama Daniel

Jurecê Guató (Daniel Munduruku): pajé e xamã.

Raoni Guató (Mapu Huni Kui): filho de Jurecê, está sendo preparado para se tornar o novo xamã.

Yandara Guató (Rafaela Cocal): filha de Iraê e neta de Jurecê.

Mara Ramalho (Renata Gaspar): dona da Transportadora da cidade.

Elias Mamberti (Lourinelson Vladmir): dono de uma loja de fertilizantes.

Silvério Mesquita (Samir Murad): advogado que cuida das causas de grandes proprietários rurais da região.

Rodrigo Pinheiro (Maicon Rodrigues): advogado novato que ajudará Aline.

Ramiro Neves (Amaury Lorenzo): capataz de Antônio.

Ruan Alves (Tairone Vale): espião de Antônio que trabalha nas terras de Aline.

Cacá De Assis (Igor Angelkorte): cabeleireiro da cidade

Franco Rezende (Gil Coelho): gerente principal banco da região.

Luana Shine (Valéria Barcellos): gerente do bar de Cândida.

Fernando Galego (Ignacio Luz): cantor sertanejo que trabalha no bar.

Kelvin Santana (Diego Martins): garçom no bar de Cândida.

Graciara (Natalia Dal Molin): serve as mesas no bar de Cândida.

Ina Miranda (Mericia Cassiano): também trabalha no bar.

Laurita Correia (Bruna Aiiso): médica psiquiatra.

Flor Da Conceição (Leticia Laranja): mãe de Rosa, é apaixonada por Caio.

Rosa da Conceição (Maria Carolina Basilio): filha de Flor.

Berenice (Thati Lopes): sobrinha-neta de Cândida (Susana Vieira).

Qual o horário de Terra e Paixão?

A novela Terra e Paixão será exibida de segunda a sábado com início por volta das 21h20. O folhetim vai ao ar depois do Jornal Nacional e tem seus capítulos adicionados ao catálogo da Globoplay após a transmissão na televisão.

As produções desta faixa das 21h costumam sofrer alterações de horário quando há exibição de algumas partidas de futebol. Geralmente, essas partidas marcam as noites de quarta-feira e são transmitidas no horário da novela, que nestas ocasiões começa mais cedo. Nestes dias, o capítulo exibido pode ser menor que o habitual, que normalmente passa de uma hora no ar.

Quantos capítulos vai ter Terra e Paixão?

A previsão atual é que a novela Terra e Paixão tenha 221 capítulos no total. A Globo ainda não confirma, mas a coluna de Carla Bittencourt, no Notícias da TV, adiantou em fevereiro que a emissora deu permissão para que Walcyr Carrasco esticasse os anteriormente previstos 209 capítulos para 221 por conta da baixa média da antecessora Travessia, que foi encurtada em duas semanas.

Se a quantidade de episódios se confirmar ao longo da exibição do folhetim, Terra e Paixão deve ficar no ar até meados de janeiro de 2024. O remake de Renascer é cotado para substituir a obra de Walcyr Carrasco na faixa ano que vem.

