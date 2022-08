Ingrid de Pantanal: quem foi personagem na 1ª versão

Personagem de Gisela Reimann em 2022, Ingrid de Pantanal vai dar às caras no remake pela primeira vez. Mãe de Érica (Marcela Fetter), ela vai aparecer para conhecer o futuro genro, Zé Lucas. A mulher não será flor que se cheire e causará confusão na vida do primogênito de Zé Leôncio. Criada especialmente para o remake, a esposa de Ibraim (Dan Stulbach) não esteve na versão da Manchete.

Quem foi Ingrid de Pantanal em 1990 e como será em 2022

Ingrid é uma personagem inédita da novela, ou seja, a esposa do corrupto político Ibraim não existiu em Pantanal de 1990. Já em 2022, o autor Bruno Luperi resolveu criar uma homenagem para a atriz Gisela Reimann, que interpretou a própria Érica na versão original, e por isso trouxe Ingrid para a trama.

De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, Ingrid será uma perua e ao conhecer Zé Lucas menosprezará o peão. A esnobe vai chegar a discutir com o marido: “você não vai apresentar aquele sujeito lá para os líderes do partido, vai?” Porém, receberá uma resposta incisiva. “Aquele sujeito é herdeiro de uma fortuna muito maior do que você imagina”, dirá Ibraim.

Em um primeiro momento, Ingrid de Pantanal vai temer que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família, mas Ibraim pensará em usar Zé Lucas para ser beneficiado no meio político.

Mas com o tempo, a megera vai perceber que o filho de José Leôncio pode ser uma peça chave para a reeleição de Ibraim como deputado. A partir daí, ela resolverá aceitá-lo na família, por conta de seus interesses.

Quem é a atriz Gisela Reimann?

Agora Ingrid de Pantanal 2022, Gisela Reimann estreou nas telinhas com a primeira versão do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, lá em 1990. A atriz tinha apenas 24 anos na época. Hoje, a famosa está com 56 anos e já apareceu em diversas produções das telinhas, além de peças publicitárias.

Nos últimos anos, Gisela esteve na novela Gênesis (2021) como a personagem Jália e em Malhação. Além disso, ela esteve nas séries Vizinhos (2015), O Negócio (2014), Psi (2014) e Beleza S/A (2013). De 2009 a 2010, ela viveu uma de suas personagens mais famosas, a Marta da novela Viver a Vida.

Entre a década de 1990 e o começo dos anos 2000, Gisela esteve em Por Amor e Ódio (1997 – 2000), Direito de Vencer (1997), Sonho Meu (1993), Você Decide (1992), A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990) e é claro, Pantanal (1990).

Trama de Érica ganhará novo rumo no remake

A história de Érica e Zé Lucas será um pouco diferente na versão de 2022. Ainda segundo a jornalista Patrícia Kogut, a gravidez da personagem de Marcela Fetter não vai ser falsa. A loira estará realmente a espera de um bebê, no entanto, ela sofrerá um aborto espontâneo e perderá a criança.

O aborto acontecerá antes do casal subir ao altar e Ingrid de Pantanal incentivará a filha a mentir até que os dois se casem e se tornem oficialmente marido e mulher. Não foi revelado quais serão os próximos passos dos personagens após Ingrid dizer para Érica mentir para o noivo.

Nas cenas de 1990, a trama do casal era diferente. Érica nunca esteve grávida de José Lucas e mentiu para o primogênito de Zé Leôncio o tempo todo. Quando descobriu sobre o golpe da barriga da jornalista, Zé Lucas terminou o romance e voltou para a casa do pai.

