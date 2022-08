Final de Zé Lucas em Pantanal será com Érica, Juma ou Irma?

O final de Zé Lucas em Pantanal reserva um grande um amor para o peão. O ex-caminhoneiro vai construir uma família e ainda seguirá carreira na política. Na primeira versão da trama, o primogênito retornou para a fazenda após sofrer uma desilusão amorosa com Érica (Marcela Fetter).

Qual será o final de Zé Lucas em Pantanal?

O final de Zé Lucas será ao lado de Irma (Camila Morgado). Mas antes, o personagem vai se decepcionar com a jornalista e correrá risco de vida ao ser baleado por Solano (Rafa Sieg).

O desfecho da história de José Lucas começa quando o rapaz decide se mudar para São Paulo para se casar com a repórter após ela revelar que está grávida dele. No entanto, a cerimônia não acontece – a loira tem um aborto espontâneo e seu pai Ibraim (Dan Stulbach) sugere que ela esconda a informação do noivo. No entanto, mesmo com a insistência do deputado, a união não ocorrerá.

Com a desilusão amorosa, José Lucas volta para a fazenda do pai. Mas ele ainda não terá paz: Tenório (Murilo Benício) vai contratar Solano, um matador de aluguel para dar um fim na família do rei gado. A primeira vítima será o primogênito, que levará um tiro do bandido enquanto estiver galopando pelo Pantanal.

O filho de Generosa (Giovanna Cordeiro) ficará entre a vida e a morte, mas será socorrido pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que chegará a tempo de evitar que uma tragédia aconteça.

Zé Lucas retornará para a fazenda sã e salvo e assim permanecerá até o final da novela. Mais adiante no folhetim, Trindade (Gabriel Sater) abandonará Irma grávida e sumirá no mundo. É então que o caminho fica livre para que José Lucas conquiste o coração da ruiva.

Depois do nascimento do ‘cramulhãozinho’, o peão vai pedir para o filho mais velho de Zé Leôncio cuidar de sua família – e assim ele fará.

Além de assumir a paternidade do bebê de Irma e engatar um relacionamento com a moça, Zé Lucas seguirá carreira na política. O ex-caminhoneiro será eleito vereador e também tocará os negócios do pai ao lado de Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto).

Quem fica com quem em Pantanal 1990?

Além de José Lucas e Irma, outros personagens tiverem finais felizes na primeira versão da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Na fazenda, Jove e Juma (Alanis Guillen) ficam juntos depois de tantas crises no casamento. A menina-onça dá à luz a filha do casal, que recebe o nome de Maria Marruá Leôncio. A mocinha finalmente deixa a tapera e passa a morar na fazenda com o marido.

Tadeu (José Loreto) se casa com Zefa (Paula Barbosa) e os dois também continuam morando na fazenda. Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) seguem juntos.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) terá um final feliz ao lado de seu amado Alcides (Juliano Cazarré). Os dois decidem ir embora do Pantanal e vão morar juntos no Sarandi, Paraná, após a dona de casa herdar as terras de Tenório. Já Guta (Julia Dalavia) se casa com Marcelo (Lucas Leto) e os dois têm um filho.

Zuleica (Aline Borges) segue morando na fazenda de Tenório ao lado dos filhos, mas não terá um novo par romântico. Filó (Dira Paes) também termina a novela se lamentando pela partida de José Leôncio.

Pantanal termina nos primeiros dias de outubro, totalizando cerca de 150 capítulos exibidos – na exibição original, foram 216 episódios que contaram a história de Juma. O folhetim será sucedido por Travessia, de autoria de Gloria Perez, que terá como tema o impacto da tecnologia na sociedade.