Irandhir Santos sofre acidente com cavalo em gravação de Pantanal

Irandhir Santos sofreu um acidente durante as gravações da novela Pantanal e precisou ser afastado dos sets do remake da TV Globo. O ator precisou de uma cirurgia, mas o ocorrido não foi grave e por isso o pernambucano irá retornar ao seu trabalho no folhetim em breve.

As informações são do jornalista Lucas Pasin, que apurou o acidente e revelou em primeira mão o caso em sua coluna no portal UOL.

O que aconteceu com Irandhir Santos na novela Pantanal?

Irandhir Santos caiu de um cavalo durante as gravações da novela Pantanal. O acidente acabou resultado em dores no ombro do ator. Por conta disso, o ator precisou de cirurgia e fisioterapia.

Logo após o tombo, o ator se queixou de dores e foi levado a um hospital em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, estado em que é gravado grande parte do folhetim. O ator foi avisado que precisaria passar por uma cirurgia no ombro e por isso pediu para ser transferido ao seu estado de origem para ficar próximo a família durante a recuperação.

Irandhir Santos realizou o procedimento em Recife – capital de Pernambuco – e na próxima semana deve retornar aos sets de gravação da novela Pantanal, no centro-oeste. Pelo que foi revelado até agora, o acidente não foi grave e o ator está em recuperação. Tudo aconteceu enquanto Irandhir gravava cenas da reta final do remake da TV Globo, previsto para acabar em outubro. Nenhuma nota oficial sobre o acidente foi divulgada pela TV Globo ou a equipe do ator até o momento.

Até agora, a TV Globo não se pronunciou. O calendário de gravações, a princípio, pode não ser alterado por conta do acidente, uma vez que há a previsão de que Irandhir retorne aos sets na próxima semana. As cenas que o ator gravava no momento da queda são do final da novela e não irão ao ar nos próximos dias.

Contudo, existe ainda a possibilidade de cortar aparições e cenas previstas do personagem Zé Lucas, caso o ator não consiga voltar às gravações no tempo esperado para evitar atrasos nas entregas dos capítulos prontos.

Nas redes sociais, o ator conquistou o carinho dos fãs da novela e já recebe mensagens de melhoras. “Nossa coitado, espero que se recupere logo”, disse um fã no Twitter. “Melhoras ao ícone”, comentou outro na rede social. “Que deus opere um milagre e o cure o mais rápido possível”, desejou outro.

Assista o vídeo com o trecho de Zé Lucas na Novela Pantanal