Irene morre na novela A Favorita? Final da ricaça terá novo amor

Após descobrir que Flora (Patrícia Pillar) é a verdadeira culpada pela morte de Marcelo (Flávio Tolezani) e de Gonçalo (Mauro Mendonça), a ricaça irá colocar sua própria vida em risco ao tentar matar a megera. Mas afinal, Irene morre na novela A Favorita (2008)?

Irene morre na novela A Favorita? O final da mãe de Marcelo

Irene não morre em A Favorita e terá um final feliz ao lado de Copola (Tarcísio Meira), sua grande paixão. Mas até lá, a ricaça ainda vai ter mais um confronto com Flora.

As cenas vão ao ar somente no último capítulo da trama. Isso porque Flora aparecerá de surpresa na lua de mel de Donatela (Cláudia Raia) e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) para tentar matar o casal, mas Lara (Mariana Ximenes) fica preocupada com a possibilidade da loira fazer algo contra sua mãe adotiva e vai até o apartamento em que eles estão, acompanhada por Irene e Silveirinha (Ary Fontoura)

Quando chegam lá, Flora já havia rendido Donatela e Zé Bob. É quando Irene tira um revólver de sua bolsa e aponta para a vilã, mas acaba sendo feita de chacota por ser inexperiente com armas. “Basta, Flora! Basta”, diz a ricaça enquanto mira na megera.

“O que você vai fazer, sua múmia? Vai atirar em mim? Você não sabe nem mexer nessa arma, não sabe destravar esse treco aí. Ah, dona Irene. Só a senhora mesmo pra me fazer rir numa hora dessas”, debocha a vilã.

É então que Lara pega a arma das mãos da avó e entra na frente de sua mãe. “Atira em mim, Flora. Ou eu atiro em você”, grita. “Olha só, a vaquinha resolveu agir. Atira filhinha, assim você vai ser uma assassina como eu”, responde a vilã.

“Você não é a minha mãe! Minha mãe é a Donatela”, grita Lara enquanto crava uma bala no ombro de Flora. O tiro disparado pela jovem marca o fim do da briga entre as protagonistas. Depois disso, a megera vai direto para a cadeia e termina o folhetim atrás das grades.

Irene e Copola ficam juntos em A Favorita

Depois de ficarem livres de Flora, Irene e Copola finalmente conseguem ficar juntos no final da trama. Antes de se casar com Gonçalo, a idosa foi namorada do outro homem na juventude, mas acabou optando por se casar com seu ex-marido. No entanto, o sentimento entre eles nunca deixou de existir.

No final da trama, Irene fica viúva após a morte de Gonçalo, que foi morto por Flora, e Copola se separa de sua então esposa Iolanda (Suzana Faini) – eles já tinham vivido um recaída, o que deixou seus conjugues preocupados na época.

Os dois finalmente ficam livres para viverem o romance. Nas cenas finais, Irene aparece tocando piano, quando Copola aparecerá no local e se juntará a ela. “A senhorita permite que eu me sente ao seu lado?”, dirá o idoso. “Mas é claro, cavalheiro!”, responderá a milionária, em clima de romance.

Quando termina a reprise de A Favorita?

A reprise de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo está prevista para terminar em 11 de novembro, sexta-feira. Por uma semana, a trama de João Emanuel Carneiro deve dividir o horário vespertino com sua substituta.

O folhetim deveria ficar no ar até 2023, mas sofreu dezenas de cortes para terminar antes já que não rendeu a audiência esperada pela emissora.

A novela que entrará no lugar será O Rei do Gado (1996), de Benedito Ruy Barbosa. Essa será a terceira reprise – o folhetim foi exibido no Vale a Pena Ver de Novo em 1999 e 2015. Sucesso de audiência em sua exibição original, é a aposta da Globo para aumentar os índices do horário.