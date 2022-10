Lara (Mariana Ximenes) se envolve com Halley (Cauã Reymond) e Cassiano (Thiago Rodrigues) - Foto: Reprodução/Rede Globo

Mocinha se envolve com os dois rapazes ao longo da trama

Quem fica com Lara no final de A Favorita: Halley ou Cassiano?

Quem fica com Lara no final de A Favorita: Halley ou Cassiano?

Lara (Mariana Ximenes) começa a novela namorando Cassiano (Thiago Rodrigues), mas ao longo da trama se apaixona por Halley (Cauã Reymond), segurança contratado pelo seu avô. No final da novela, a paixão por um deles fala mais alto. Afinal, quem fica com Lara no final de A Favorita?

Quem fica com Lara no final de A Favorita é Halley

Halley é quem fica com Lara no final de A Favorita. Depois de muitas idas e vindas, o segurança e a loira se reconciliam de vez nos últimos capítulos da trama.

Na reprise do folhetim que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, Lara e Halley romperam o relacionamento após o segurança descobrir que ele é o filho de Donatela (Cláudia Raia) sequestrado quando ainda era recém-nascido. O rapaz chegou a conclusão de que ele e a loira são meios-irmãos e os dois rompem o namoro.

O casal ainda vai ter mais alguns conflitos antes de ficarem juntos de fato. É Halley quem conta para Lara que Flora (Patrícia Pillar) está por trás da morte de Gonçalo (Mauro Mendonça), fazendo com que a garota confronte a mãe biológica. Esse é o começo da derrocada da vilã, que será desmascarada nos capítulos finais.

No entanto, Flora vai fazer com que Lara acredite que Halley é cúmplice de Dodi (Murilo Benício), afastando ainda mais os dois. Será Donatela quem questionará o filho se ele ainda tem sentimentos pela garota e ele responderá que ainda é apaixonado por ela.

Será a protagonista quem contará toda a verdade para a filha adotiva. Ela revelará para Lara que Flora na verdade é uma bandida e que a loira não é filha de Marcelo. A moça é fruto do relacionamento da vilã com Dodi e não é herdeira da fortuna dos Fontini: o verdadeiro ricaço é Halley.

Diante de toda a confusão, Lara volta a se reaproximar de Cassiano e os dois reatam a relação. Halley teme ter pedido sua amada para sempre, mas Cilene (Elizângela) o incentiva a lutar por ela.

No entanto, Lara verá Halley acompanhado de uma mulher em uma boate e ficará desolada. Porém, a moça contará para a filha de Flora que nunca teve nenhum envolvimento com o segurança. Após mais um rompimento com Cassiano, a loira decide ir atrás de Halley e os dois se resolvem.

A mocinha pede desculpas pelo ocorrido e os dois se beijam selando a reconciliação nos últimos capítulos.

Qual novela vai substituir A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo

Cida A Favorita final: reconciliação com a mãe e casamento com Juca

O que acontece com Cassiano em A Favorita?

Sabendo que Lara ama Halley, Cassiano abre mão de sua amada e decide deixá-la ir embora de sua vida de vez para ser feliz ao lado do segurança.

Ao longo da trama, ele também se envolveu com Maria do Céu (Deborah Secco), mas o relacionamento dos dois também não dá certo já que ela termina a novela ao lado de Orlandinho (Iran Malfitano).

Sem Lara e sem Maria do Céu, será com Alícia (Taís Araújo) que o rapaz irá ficar. No último capítulo, os dois se beijam e engatam um namoro, terminando a novela juntos.

A reprise de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo termina em novembro na Globo. A trama deveria ficar no ar até 2023, mas está sendo cortada para terminar antes já que não rendeu os números de audiência esperados pela emissora.

A substituta do folhetim será Rei do Gado, novela de 1996, também protagonizada por Patrícia Pillar. O folhetim é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor da primeira versão de Pantanal, e deve dividir o horário vespertino com os últimos capítulos de A Favorita em sua primeira semana de exibição, a partir do mês de novembro.