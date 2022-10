A Favorita: Irene descobre sobre Flora? Vilã é desmascarada pela ricaça

A derrocada da vilã de A Favorita está prestes a acontecer. Irene descobre sobre Flora (Patrícia Pillar) no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 20, ao ouvir uma conversa entre a loira e Silveirinha (Ary Fontoura), que confessa todos os seus crimes sem saber que a ricaça está escutando tudo.

Irene descobre sobre Flora ao ser xingada pela loira

Depois que todos os personagens descobrirem que Flora é a vilã da trama, finalmente chegou a vez de Irene deixar de ser enganada pela loira. As cenas estão previstas para irem ao ar hoje na reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo.

Ao longo dos últimos capítulos exibidos, Lara (Mariana Ximenes), Halley (Cauã Reymond) e Donatela (Cláudia Raia), que reapareceu para a milionária, tentam convencê-la das maldades de Flora, mas a idosa continua acreditando que a vilã é inocente.

No entanto, de tanta insistência por parte da neta e da ex-nora, Irene vai sentir a necessidade de investigar a loira por conta própria e vai desmascará-la. Primeiro, ela encontra uma arma e alguns celulares nos pertences de Flora, mas ainda sim fica em dúvida se aqueles objetos são mesmo dela.

Irene decidirá entrar no apartamento de Flora enquanto a vilã estiver fora para tentar encontrar alguma prova contra ela. No entanto, a ricaça será pega de surpresa quando a loira chegar de repente. A avó de Lara se esconde no banheiro e acaba ouvindo uma conversa comprometedora entre a megera e Silveirinha.

“E se o Dodi quiser mostrar para a polícia esse DVD que tem as imagens de você matando o Salvatore?”, questiona Silveirinha. “Ele também está no crime e é cúmplice”, responde a loira.

Em seguida, Flora começa a debochar de Irene sem ter ideia de que ela está no apartamento. “Não dá pra acreditar como essa velha é tapada. Ela me adora, Silveirinha. Dá pra entender uma coisa dessas? A mulher é uma anta histórica. Eu matei o filho dela, eu sequestrei a neta dela, eu dei cabo do marido dela e a mulher ainda gosta de mim. Não dá pra ter pena de uma criatura tão imbecil”, confessa.

Silveirinha segue dizendo que tem pena de Irene, pois ela deve estar carente após a morte. “Mas que nada! Eu não dou uma semana pra ela correr atrás do Copola, que por sinal é outra múmia. Velha safada. Agora que ela tá viúva, ela vai se esbaldar, graças a mim que despachei o marido dela”.

Depois da conversa, os dois saem rumo ao quarto de hotel que Flora alugou e Irene consegue ir embora, chocada com o que acabou de ouvir.

Quando termina A Favorita?

A reprise de A Favorita termina em novembro no Vale a Pena Ver de Novo. O Rei do Gado está prevista para estrear no próximo dia 7 – é possível que a trama de João Emanuel Carneiro divida o horário com a de Benedito Ruy Barbosa na primeira semana e seja encerrada no dia 11.

Inicialmente, a história de Flora e Donatela ficaria no ar até o começo de 2023, mas a emissora decidiu encerrar a reprise antes devido aos baixos índices de audiência.

A novela que entra no lugar de A Favorita é O Rei do Gado, exibida pela primeira vez em 1996. O folhetim foi um sucesso absoluto no final da década de 90 e visa aumentar a média de audiência do horário. Além disso, tem a mesma temática de Pantanal, que deixou muitos órfãos após o fim da exibição do remake na primeira semana de outubro.

A estreia de O Rei do Gado faz parte do pacote de novidades da emissora para os próximo mês, que incluem os jogos da Copa do Mundo no Qatar, a estreia de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice Brasil e a exibição da série This is Us.