Irma de Pantanal fica com quem no final da novela

O casal Irma e Trindade é um dos favoritos do público e recheia a trama com cenas de romance. Porém, o futuro feliz da dupla não está garantido. Se o remake seguir os passos da versão de 1990, Irma de Pantanal fica com quem não há torcida pelo lado do espectador. Apesar do autor Bruno Luperi ter a chance de mudar o final da novela com a nova versão, o remake da TV Globo tem trilhado o mesmo caminho que o roteiro original, o que pode indicar que os personagens de Camila Morgado e Gabriel Sater não terminarão a trama lado a lado.

Zé Lucas ou Trindade, Irma de Pantanal fica com quem?

Zé Lucas é a resposta para Irma de Pantanal fica com quem. Na versão de 1990, a filha de Mariana foi pedida em casamento pelo primogênito de Zé Leôncio nos últimos capítulos da trama e aceitou a proposta com felicidade. Tudo acontece porque o namoro entre Irma e Trindade termina quando a mulher ainda está grávida, devido a crises que o casal passa a ter. Com Trindade fora da jogada, quem se aproxima de Irma é Zé Lucas. Os dois passam a viver cada vez mais juntos, até que se apaixonam e iniciam um romance.

Para quem não lembra o que acontece para que o romance de Trindade e Irma chegue ao fim, nas cenas da Manchete o casal passou uma crise depois que Irma foi contra os pedidos de Trindade. O violeiro pediu que a mulher não fosse até um médico para se consultar sobre a gravidez, por conta das regras de seu pacto com o cramulhão. Mas devido a pressão da mãe, Irma acaba indo ao médico quando visita a cidade.

Ao descobrir tudo, Trindade se revolta e acusa a amada de ter traído sua confiança. Em seguida, ele revela que sente que seu encanto foi quebrado e que por isso deverá deixar o Pantanal em breve. Assim como sua previsão, Trindade acaba saindo da região e desaparece.

Irma passa todo o resto da gravidez aflita, com a esperança de que Trindade vai retornar até o nascimento do bebê. O dia do parto chega e Irma passa por dificuldades. Enquanto Zé Leôncio se prepara para levar a cunhada para um hospital, Trindade aparece e realiza o parto do próprio filho, que nasce sem complicações.

Depois disso, Trindade pede a Zé Lucas que cuide de Irma e do bebê e então parte novamente. Desta vez, o violeiro não retorna mais. Irma se aproxima de Zé Lucas e esquece Trindade. Ela então termina sua trama ao lado do ex-caminhoneiro, que se torna vereador, e cria seu filho com ele – Por enquanto, não há nenhuma informação oficial que indique que o final de Irma será diferente na versão de 2022.

Público quer Irma com Trindade no final da novela Pantanal

No começo do mês de julho, o site oficial da Globo publicou a enquete “Com quem Irma deve ficar em Pantanal”, que ainda continua em andamento. Por enquanto, a opção que cita o nome de Trindade vence em disparada com 96,12% dos votos do público.

A opção “Com o Cramulhão” tem mais votos do que Zé Lucas, personagem que não caiu nas graças do público. Enquanto “Com o Cramulhão” soma 1,82%, Zé Lucas vem em seguida com apenas 1,51%. Em quarto, a opção “Sozinha” recebeu 0,34% dos votos. Em último está “A mãe, Mariana”, com 0,21% da preferência do público.

Final de Irma em 1990 aconteceu porque ator precisou sair da novela

Irma de Pantanal fica com quem não estava planejado em sua trama inicial, Zé Lucas, porque Almir Sater precisou deixar a produção em 1990. O ator que interpretava Trindade fez um grande sucesso com o personagem na época e por isso foi selecionado pela Manchete para protagonizar a novela que substituiria Pantanal, A História de Ana Raio e Zé Trovão.

O ator então precisou deixar os sets de gravação de Pantanal para começar a filmar o novo projeto. Com isso, o autor Benedito Ruy Barbosa precisou tirar o violeiro que tem pacto com o diabo da trama e mudar o destino de Irma. Bruno Luperi tinha a chance de mudar o futuro de Trindade no remake da Globo, já que a realidade de gravações da novela é outra em 2022, mas por enquanto o final de Irma indica ser o mesmo que o da versão original.

