Zé Lucas Pantanal vira vereador após golpe de Érica

Zé Lucas Pantanal vai ganhar um futuro na novela que muita gente pode não esperar. Se os acontecimentos de 1990 se repetirem no remake da TV Globo, ele irá se afastar da vida de peão e caminhoneiro e começará uma carreira na política. Isso tudo vai acontecer por causa da convivência do personagem de Irandhir Santos com Érica e o pai da moça, um deputado que aparece no Pantanal para confrontar o primogênito de José Leôncio.

O que vai acontecer com Zé Lucas Pantanal de 2022

A vida de Zé Lucas vai passar por mais uma reviravolta em Pantanal e não tem nada a ver com Juma. O herdeiro de Zé Leôncio vai cair no golpe da barriga de Érica, que armará a falsa gravidez com a ajuda do pai, um deputado corrupto que ficará de olho na herança do rapaz. Mas as mudanças não param por aí: o peão vai entrar na vida política.

Muita mudança? Calma que a gente explica. O público já viu que Zé Lucas se encantou pela jornalista loira na novela e os dois vão viver um breve romance. A moça que apareceu de repente na história, então resolverá voltar para casa, em São Paulo, mas retornará ao Pantanal alguns capítulos adiante – dessa vez na companhia do pai, o deputado Ibraim.

Na fazenda, a jornalista anunciará que está a espera de um filho de Zé Lucas. Já o pai insistirá para que a filha e o peão se casem. O personagem de Irandhir Santos vai aceitar selar a união com a moça e subir ao altar. Érica, Ibraim e Zé Lucas então vão conviver cada vez mais na novela, e essa proximidade vai acender o interesse do peão pela política.

Mas ao contrário do sogro, Zé Lucas se mostrará honesto e repleto de virtudes, o que causará um climão entre os dois.

Mais tarde na trama, Zé Lucas estará com a noiva e Ibraim em São Paulo, prestes a se casar com a jornalista. Porém, tudo vai por água abaixo quando ele descobre que a gravidez da moça não passa de uma mentira. Ele então retorna para o Pantanal e conta tudo para o pai. Em seguida, Zé Lucas corta qualquer relação com Érica e Ibraim, não voltando mais a falar com nenhum deles. No entanto, o interesse que foi despertado pela política continua.

No final da novela, Zé Lucas Pantanal se torna vereador. Seu enteado, Anterinho – filho biológico de Trindade com Irma – conversa com o Velho do Rio no último capítulo sobre a nova profissão do padrasto e diz que após ser eleito, Zé Lucas não para mais em casa. “É assim mesmo e no futuro vai ser pior, é a sina dele”, conclui a entidade.

Veja como é o início do envolvimento da dupla na trama:

Quem vai ser Ibraim no remake de Pantanal

O deputado que vai inspirar a carreira de Zé Lucas Pantanal vai ser personagem do ator Dan Stulbach. O paulista publicou nas redes sociais imagens nos bastidores do folhetim entre os meses de maio e junho, mas ainda não aparece nos resumos da novela cedidos pela TV Globo. Serão mais algumas semanas de folhetim até que o deputado dê às caras na trama.

Dan está longe das novelas desde 2018, quando ele interpretou Eurico em O Sétimo Guardião, obra de Aguinaldo Silva. Antes disso, ele havia atuado em A Força do Querer (2017), que foi reprisada na Globo durante a pandemia do covid-19.

Apesar de estar afastado das novelas há cerca de 4 anos, Dan continuava com seus trabalhos nas telinhas durante este período. Ele atuou na série Carcereiros, da Globoplay, além de participar de Filhas de Eva, produção também da plataforma streaming, que agora é exibida na TV Globo toda terça e quinta depois da novela Pantanal.

Em 1990, o papel de Ibraim foi do ator Rubens Corrêa, que faleceu em janeiro de 1996, aos 64 anos de idade. Conhecido por novelas como Kananga do Japão (1989), Lua de Cristal (1990) e Amazônia (1991), ele faleceu na clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Na época, foi divulgado que ele morreu de arritmia cardíaca, mas amigos do ator disseram à Folha de São Paulo que o falecimento do famoso foi em decorrência de complicações da AIDS.

Leia também

Quem Tenório matou em Pantanal? Vilão se vingou na infância

Quem foi o Velho do Rio na primeira versão de Pantanal em 1990