Renato de Pantanal 2022 vai mostrar que herdou maldade do pai

Renato de Pantanal vai causar na trama do remake da TV Globo. O rapaz vai mostrar que é mesmo filho de Tenório (Murilo Benício) e que tem os genes ruins do pai em seu DNA. Interpretado por Gabriel Santana em 2022, o personagem vai apresentar um lado sombrio ao público e se juntará ao pai para tentar derrubar a família de José Leôncio. O rapaz não terá problemas em planejar maldades ao lado do patriarca.

O que Renato de Pantanal 2022 vai fazer na novela?

Renato de Pantanal vai mostrar que é tão mau-caráter quanto o pai. O lado ruim do rapaz vai florescer depois que o matador Solano (Rafa Sieg) chegar na trama. Tenório vai contratar o jagunço para se livrar da família de José Leôncio e o rapaz vai descobrir tudo. No entanto, ele não repreenderá o pai pelas maldades, pelo contrário, ele se juntará aos planos do vilão.

Na versão de 1990, demorou um pouco para que Renato de Pantanal se mostrasse mau. Ele só se junta a Tenório depois que descobre que o matador contratado pelo pai atirou em Zé Lucas, o que só acontece depois da metade da trama. Por isso, se o mesmo acontecer no remake de 2022, ainda vai levar um tempo para que você confira essas cenas na TV Globo.

Porém, para quem já quer se adiantar e saber o que vai acontecer, cuidado com os spoilers: depois que Renato descobrir que o pai contratou o jagunço para se livrar da família de José Leôncio, Maria Bruaca e Alcides, o rapaz dirá que seu pai nem precisava ter contratado um matador, pois ele mesmo poderia realizar o “serviço”.

O personagem de Gabriel Santana conversará com Tenório e revelará que já sabe de seus planos. O vilão vai explicar que quer as terras de Zé Leôncio e que por isso pretende acabar com o fazendeiro e sua família. Renato embarca na empreitada e até começa a frequentar a fazenda dos Leôncio para conhecer melhor suas vítimas.

Neste período, Renato começa a ficar interessado em Zefa, empregada de Maria Bruaca. Como a jovem se envolve com Tadeu, Renato fica enciumado e deseja acabar com o rapaz. O filho do meio de Tenório começa a assediar a empregada e busca a ajuda do matador de aluguel para acabar com Tadeu de uma vez por todas. Porém, Zefa encontra uma arma escondida embaixo da cama do jagunço e descobre o plano de Renato. Por isso corre até a fazenda de José Leôncio e revela tudo.

Depois disso, Renato volta atrás de sua decisão de ajudar o pai a matar a família de Zé Leôncio. O rapaz fica preocupado e pede para o pai desistir dos planos. Quando percebe que o patriarca não irá mudar de ideia, Renato conta tudo para Marcelo, que busca resolver a situação. Por fim, Renato não chega a sair da fase da fase dos planos e não machuca nenhum de seus alvos da família de Zé Leôncio.

Final de Renato

Próximos aos últimos capítulos da novela, Tenório é morto. Renato descobre quando retorna de Campo Grande e promete se vingar de quem assassinou seu pai. Zuleica conversa com o filho, pede que ele esqueça sua promessa de vingança e siga em frente, mas o rapaz não a escuta.

Renato fica obcecado com a ideia de se vingar e por isso vai até a fazenda vizinha armado. Ele ameaça Zaqueu, que ajudou Alcides a matar Tenório, mas Juma salva o peão. Renato acaba não matando ninguém e dá fim ao seu desejo de vingança. Marcelo pede desculpas a todos em nome do irmão e os filhos de José Leôncio deixam claro que desejam viver em paz.

No último capítulo da novela de 1990, Renato de Pantanal aparece se divertindo no casamento de José Leôncio e Filó, Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo. A última cena do rapaz é em conversa com uma moça da região. Os dois deixam a festa juntos e resolvem nadar no rio.

