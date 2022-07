Que horas começa Pantanal hoje: capítulo terá pedido de casamento

Uma nova semana ganha início e com ela novos capítulos de Pantanal chegam às telinhas da Globo. Além de conferir que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (4), para não perder nada do começo do episódio, também é interessante descobrir quais serão os acontecimentos que marcarão a atração das 21h na noite de hoje. Depois, o folhetim dará espaço para a Tela Quente na programação.

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, dia 4 de julho?

Às 21h30 é que horas começa Pantanal hoje, segunda, dia 4 de julho de 2022, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. Não haverá nenhuma mudança no cronograma de hoje, o folhetim começa como sempre depois do Jornal Nacional e terá no total 1 hora e 5 minutos de exibição. Assim, Pantanal ficará no até às 22h35, horário em que começa a Tela Quente.

Nesta segunda-feira (4) começa a nova programação da Globo em 2022, com mudanças nos programas matinais do canal. No entanto, essa alteração do cronograma matutino não afetará Pantanal ou as outras novelas da casa. Cada faixa de horário de folhetim continuará com sua exibição intacta.

Para assistir a que horas começa Pantanal hoje mesmo se você estiver fora de casa e longe de um aparelho de televisão, é possível conferir o folhetim gratuitamente e ao vivo pela internet. É só usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que exibe a programação em tempo real da emissora. A única obrigatoriedade para ter a opção disponível é a criação de um cadastro na plataforma streaming.

Confira que horas começa Pantanal hoje e já deixe anotado na agenda os horários dos demais dias desta semana de 4 a 9 de julho:

Segunda-feira (4/07): começa 21h30 e termina 22h35

Terça-feira (5/07): começa 21h30 e termina 22h35

Quarta-feira (6/07): começa 21h30 e termina 22h35

Quinta-feira (7/07): começa 21h30 e termina 22h35

Sexta-feira (8/07): começa 21h30 e termina 22h35

Sábado (9/07): começa 21h25 e termina 22h30

O que vai acontecer no capítulo de hoje

No capítulo desta segunda-feira, o público irá acompanhar os seguintes momentos de acordo com o resumo cedido pela TV Globo: Filó e Irma lamentarão a discriminação dos peões com Zaquieu. Mariana assumirá para José Leôncio seus erros do passado e fará um alerta sobre a possibilidade de que Juma domine Jove.

Guta e Marcelo confessarão que ainda se gostam. Irma e Trindade vão se beijar. Jove deixará José Leôncio preocupado ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera e Juma deixará claro para Jove que não deixará sua tapera. Eugênio entregará a encomenda de Tibério e perguntará se ele tem certeza do que pretende fazer.

Um grande momento marcará o fim do capítulo desta segunda-feira: Tibério pedirá Muda em casamento. Pelo que indica o resumo, o episódio terminará com o pedido surpresa, sem mostrar a resposta da moça.

Muda vai aceitar o pedido?

Muda vai aceitar o pedido de casamento de Tibério no capítulo de amanhã, terça-feira (5). A moça dirá sim logo no começo do episódio. Em seguida, o casal convidará José Leôncio e Filó para serem seus padrinhos. Se nada mudar entre as duas versões, Tibério e Muda vão se casar no mesmo dia que Juma e Jove. Tibério terá dificuldades em convencer a jovem a se deitar com ele na noite de núpcias e eles não consumarão o casamento logo de cara.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

Depois de que horas começa Pantanal hoje, será exibido a Tela Quente. Nesta segunda-feira, o filme sul-coreano Alerta Vermelho foi o escolhido da vez. Na trama, um vulcão que estava estagnado desde 1903 entra em erupção na Montanha Baekdu. O vulcão é localizado entre a fronteira da Coreia do Norte com a China. Assim, profissionais altamente treinados da Coréia do Sul e do Norte precisarão se juntar para evitar uma catástrofe sem precedentes.

Título Original: Ashfall

Elenco: Jung-Woo Ha, Lee Byung-Hun, Hye-Jin Jeon, Bae Suzy

Direção: Byung-Seo Kim e Hae-Jun Lee

País: Coréia do Sul

Ano: 2019

Horário: 22h35

Assista o trailer e veja o que te espera:

