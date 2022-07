Irma está grávida e final de Pantanal vai repetir 1990

Irma está grávida em Pantanal. Desde que começou a namorar Trindade (Gabriel Sater), os dois não se desgrudaram mais e protagonizaram cenas quentes na novela das nove. Nos próximos capítulos, a ruiva irá revelar para Mariana (Selma Egrei) que espera um filho do peão.

Irma está grávida de Trindade. Em cenas que vão ser exibidas na próxima terça-feira, 2 de agosto, a ruiva vai contar para a mãe que vai dar à luz a um filho do namorado.

“Filha, você não acha que… Não vá me dizer que você…”, perguntará Mariana, já com muitas suspeitas. “É verdade, mãe! Eu estou grávida. E já estou apavorada o suficiente com essa ‘novidade’”, confirmará Irma. A tia de Jove (Jesuíta Barbosa) vai contar que fez o teste que o sobrinho trouxe de Campo Grande para Juma (Alanis Guillen) e o resultado foi positivo.

“E agora, o que nós vamos fazer?”, vai questionar Mariana. “Eu vou falar com o Trindade. A senhora não tem nada o que fazer”, dirá a filha. “E aquele peão vai fazer o que por você e essa criança?”, se preocupará Mariana.

A matriarca está certa em se preocupar com o futuro da filha e de seu neto. Trindade não vai reagir bem à notícia da gravidez, pois temerá que a criança nasça com poderes sobrenaturais ou até mesmo com chifres devido ao seu pacto com o cramulhão.

O peão vai ficar ainda mais impactado quando a criança tocar uma viola sozinha de dentro da barriga da mãe. Em uma das rodas de música organizadas na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), um instrumento começará a tocar sozinho e o peão dirá que é seu filho quem está comandando o som direto do ventre de Irma, conforme antecipado pelo Notícias da TV.

Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) serão os primeiros a espalharem a fofoca para os demais peões. “De repente, ele olhou para a viola, e ela começou a tocar sozinha. Bem na nossa frente”, contará o ex-funcionário de Tenório (Murilo Benício). “E ele disse que não era o diabo”, responderá José Lucas (Irandhir Santos). “Ele disse que o menino estava tocando de dentro da barriga da dona Irma”, completará o peão.

Depois do acontecimento sobrenatural, Trindade vai embora misteriosamente da fazenda de José Leôncio, sem deixar rastros.

Como foi em 1990?

O mesmo drama aconteceu na primeira versão da novela, em 1990. Se Bruno Luperi seguir o roteiro original, Irma e Trindade não terão um final feliz.

A ruiva segue com a gravidez mas quando é chegada a hora do parto, ela se recusa a ir para Campo Grande e decide ter a criança ali mesmo na fazenda. No entanto, a tia de Jove começa a ter complicações, deixando toda a família aflita.

Para a surpresa de todos, Trindade aparece na fazenda e faz o parto de Irma com suas próprias mãos. Mas o peão não fica muito tempo no local e vai embora novamente, e pede para José Lucas (Irandhir Santos) cuidar da sua família.

José Lucas e Irma ficaram juntos na primeira versão da trama, enquanto Trindade nunca mais é visto. Na época, o ator Almir Sater teve que deixar as gravações pois ia protagonizar a próxima novela da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990).

Era esperado que Trindade permanecesse no remake até o fim, devido a alta popularidade do personagem. O ator Gabriel Sater até revelou em entrevista ao Domingão com Huck que pediu para o autor Bruno Luperi manter o peão no folhetim, mas a trama vem seguindo o mesmo roteiro da primeira versão, e o final do ‘cramulhão’ deve ser o mesmo de 32 anos atrás.