Zé Leôncio morre em Pantanal, mas antes se casa com Filó

Rei do gado vai oficializar união com Filó, mas terá final trágico logo em seguida.

Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) vivem como marido e mulher há anos, mas nunca subiram ao altar para oficializar a união. A única vez que o rei do gado fez tal coisa foi com Madeleine e a relação acabou tão mal que ele nunca mais quis repetir a experiência de se casar no papel. Porém, ele mudará de ideia e fará Filó feliz com um grande casamento. No entanto, Zé Leôncio morre em Pantanal e deixa a mulher viúva no final da novela. O trágico desfecho do fazendeiro poderia ser evitado, mas um deslize acaba com a vida do personagem.

Zé Leôncio vai pedir Filó em casamento e organizará cerimônia de união

Antes do trágico final em que Zé Leôncio morre em Pantanal, ele viverá momentos felizes com Filó. Se os acontecimentos de 1990 se repetirem no remake, a reta final do casal começará quando Zé Leôncio se declarar para Filó na frente de todos e pedir a mulher em casamento. Ele tomará a decisão depois que tiver uma conversa com Tadeu (José Loreto). O fazendeiro vai insistir para que o filho se case com Zefa (Paula Barbosa) e o rapaz vai então propor um trato: ele se casa com a moça se os pais oficializarem a união.

Zé Leôncio aceita bem a ideia e pouco depois faz uma grande declaração de amor para a companheira. Durante uma roda de viola em sua fazenda, o rei do gado faz um discurso na frente da família e amigos, diz que ama Filó e a pede em casamento.

A mulher fica muito emocionada e aceita o pedido com felicidade. Poucos capítulos depois, o casal sobe no altar. Tadeu tenta fugir de sua promessa de que se casaria com Zefa se seus pais fizessem o mesmo, mas o jovem acaba cedendo e também troca alianças com a amada.

A cerimônia é feliz e sem confusões. Depois, uma grande festa acontece nas terras do fazendeiro e todos comemoram. A noite de núpcias também é muito feliz para todos os casais que selaram a união na festa, porém, a manhã seguinte conta com tragédia.

Como Zé Leôncio morre em Pantanal

Depois de se casar com Filó, Zé Leôncio morre em Pantanal de infarto fulminante. O momento acontece na manhã seguinte a cerimônia. Ele acorda com uma forte dor no peito e pensa em ir ao médico. Porém, não há tempo para salvar a vida do rei do gado. Ele segue até a sala, se senta em uma das poltronas e em seguida morre.

Pouco depois, Filó acorda e vai atrás do marido. Ela ainda está feliz com as lembranças do dia anterior e começa a conversar de longe com Zé Leôncio, sem perceber que o corpo do homem já está sem vida. Quando se aproxima, ela percebe que o marido está morto e se desespera.

Os gritos de Filó ecoam pela casa e todos acordam e correm até a sala. Filó pede que os filhos do fazendeiro façam algo para ajudar Zé Leôncio, mas já é tarde demais, o homem está morto.

Para quem não lembra, esse final do personagem poderia ser evitado caso ele tivesse ido ao médico, como Filó havia pedido. Depois de sentir muito cansaço, ele fez uma bateria de exames em São Paulo e foi informado que sua situação era grave. Porém, o sogro de Juma não retorna para a cidade para realizar os novos exames e negligencia sua saúde.

Depois que Zé Leôncio morre em Pantanal, é realizado um funeral para para ele no rio. Seu corpo é velado na chalana, enquanto os amigos e familiares do pecuarista seguem o caixão em pequenos barcos. Zé Lucas, Tadeu e Jove prestam homenagens ao pai antes da despedida final. Após o falecimento de Zé Leôncio, Jove assume os negócios da família e conta com Tadeu como seu braço direito.

Apesar de Zé Leôncio morre em Pantanal, ele não desaparece da trama após a tragédia. Isso porque após se tornar um espírito ele consegue ter seu primeiro encontro com o Velho do Rio. Ao conferir cara a cara que a entidade é de fato seu pai Joventino, eles conversam e o guardião diz que seu momento de descanso chegou. Assim, quem assume o lugar de Joventino como Velho do Rio é Zé Leôncio.

