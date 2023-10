Jacutinga de Renascer 1993 x 2023: quem interpreta a personagem?

Fernanda Montenegro interpretou a personagem em 1993; Juliana Paes fica com o papel no remake - Foto: Reprodução/Rede Globo/@julianapaes

É através da dona do bordel que José Inocêncio conhece Mariana

Previsto para estrear em janeiro de 2024, o remake de "Renascer" já está com os preparativos a todo vapor. O elenco principal já está sendo escalado, sendo Juliana Paes, de 44 anos, uma das atrizes que estará na novela. A famosa interpretará Jacutinga, personagem vivida por Fernanda Montenegro em 1993.

Quem vai interpretar Jacutinga no remake de Renascer?

A atriz Juliana Paes retorna às telinhas em 2024 para interpretar Jacutinga, a dona do bordel da cidade onde se passa a novela. Já em 1993, o papel ficou com Fernanda Montenegro, hoje com 93 anos, uma das mais mais aclamadas atrizes brasileiras.

Jacutinga é uma velha amiga de José Inocêncio, o protagonista da novela interpretado por Antônio Fagundes há trinta anos. É através da dona do bordel que o coronel conhece Mariana, uma jovem bem mais nova que ele com quem inicia um romance. A personagem possui uma personalidade admirável, sendo sábia e generosa. Ao longo da trama, ela acolhe a jovem Maria França como se fosse sua filha.

O que muita gente não sabe é que a dona do bordel apareceu recentemente em outra novela como forma de homenagear a personagem. Em "Pantanal" (2022), dona Jacutinga fez uma participação no folhetim como a proprietária do prostíbulo onde Generosa (Giovana Cordeiro), mãe de José Lucas (Irandhir Santos), conheceu José Leôncio (Marcos Palmeira). Quem interpretou a personagem no remake foi Gláucia Rodrigues.

Recentemente, Juliana compartilhou em seus stories no Instagram os preparativos para a caracterização da personagem, que usará cabelos curtos e loiros. A famosa mostrou um vídeo fazendo o molde da peruca que terá que usar durante toda a novela e brincou com a transformação do visual. "Ai, que nervoso, Deus. Eu não quero mais usar peruca. Pode cortar meu cabelo, pode fazer o que quiser", disse.

O remake de "Renascer" sucederá "Terra e Paixão" no horário das nove a partir de janeiro. A trama foi escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor.

"Renascer" é dividida em duas fases. A primeira apresenta a história de José Inocêncio, um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, que é completamente apaixonado por Maria Santa, com quem se casa. O casal tem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro, mas a mulher morre no parto do herdeiro caçula.

Na segunda fase, José Inocêncio mantém um bom relacionamento com os três filhos mais velhos, exceto com João Pedro, pois culpa o rapaz pela morte de seu grande amor. A relação entre pai e filho fica ainda pior quando o caçula começa a namorar Mariana. Isso porque o fazendeiro se apaixona pela namorada do próprio filho, criando mais uma rivalidade entre eles.

A jovem também se apaixona pelo ricaço após começar a trabalhar na fazenda. O que José Inocêncio não sabe é que Mariana é neta de Belarmino (José Wilker), um de seus maiores inimigos. A garota se aproxima da família para se vingar, mas acaba se envolvendo de verdade com o fazendeiro.

José Inocêncio e Mariana se casam, o que faz com que João Pedro sofra ainda mais. Os outros três filhos também não vão gostar da união, pois acreditam que a moça só está interessada no dinheiro do ricaço e pedem que ele reparta a herança, criando dezenas de conflitos entre a família.

O papel de José Leôncio agora será interpretado por Marcos Palmeira, que também esteve na novela há trinta anos como o filho do protagonista. Outros atores confirmados no elenco de Renascer incluem Juan Paiva, Rodrigo Simas, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Theresa Fonseca, Vladimir Brichta, Gabriel Sater e mais.