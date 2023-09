Renascer remake elenco: atores confirmados até agora

Na fila para ocupar a faixa das 9 depois de Terra e Paixão, o remake de Renascer já tem começado a tomar forma. A novela ainda não está em processo de gravação, mas o elenco já conta com vários nomes. Veja quem vai aparecer na trama!

Marcos Palmeira e Humberto Carrão | Renascer remake elenco

Marcos Palmeira, de 60 anos, está cotado para viver o protagonista José Inocêncio na segunda fase da história, quando ele aparece mais velho. Durante os anos da juventude do personagem, o papel ficará nas mãos de Humberto Carrão, ator de 32 anos. Na versão de 1993, esse papel foi primeiro de Leonardo Vieira, que ainda era desconhecido no país e tinha 25 anos, e depois passou para Antônio Fagundes, já veterano das telinhas, que tinha 44 anos quando deu vida ao papel.

Foco da novela, o personagem de José Inocêncio tem toda sua trajetória contada no folhetim, desde a chegada em Ilhéus na Bahia, para tentar a vida nas roças de cacau, até o nascimento dos filhos, perda da esposa, Maria Santa (Patrícia França), a quem amava muito, e o decorrer dos anos, quando ele trava uma rivalidade com o filho que culpa pela morte da amada.

Vladimir Brichta

Vladimir Brichta, 47 anos, está cotado para interpretar de Teodoro no remake de Renascer. Vilão na história, o papel foi de Herson Capri, na época com 42 anos. Na história, o personagem tem muita inveja de José Inocêncio e é vizinho da propriedade do rival. Um homem autoritário e mau-caráter, ele é casado com Yolanda, que é submissa a ele e finge não saber das puladas de cerca do marido.

Ao longo da trama, ele acaba envolvido também com Eliana, mulher de José Venâncio, o terceiro filho de José Inocêncio, e fica interessado em Joaninha (Teresa Seiblitz). Ele acaba morrendo na história e um mistério toma conta da novela para descobrir quem foi o responsável pelo crime.

Theresa Fonseca

Theresa Fonseca, de 25 anos, é a cotada para um dos papéis mais discutidos da trama, o de Mariana. Muitas famosas foram especuladas para a personagem antes do nome de Theresa, que ficou conhecida recentemente nas telinhas, ao interpretar Labibe em Mar do Sertão, uma das amigas da protagonista do folhetim das 6. Em 1993, Mariana foi vivida por Adriana Esteves, que estava com 23 anos e ainda no início da carreira. A atriz já revelou que passou por momentos difíceis na época, porque recebeu muitas críticas em relação a Mariana, que era uma personagem controversa.

Para quem não se lembra da primeira versão de Renascer, Mariana era neta de neta de Belarmino (José Wilker) e Nena (Beth Erthal) e se aproximava de José Inocêncio para se vingar. Por sempre escutar da boca da avó que foi Inocêncio quem causou a morte de Belarmino, ela vai atrás dele para acertar as contas, mas acaba caindo no charme do homem. Para piorar a situação, o filho mais novo de José Inocêncio, João Pedro, também se apaixona por ela.

Duda Santos | Renascer remake elenco

A cotada para viver a personagem Maria Santa é Duda Santos, de 21 anos de idade. Ela recentemente foi vista na faixa das 9, como a personagem Isa de Travessia, jovem que tinha um irmão viciado em videogames. Em 1993, Maria Santa foi vivida por Patrícia França, que aos 21 anos de idade ainda estava dando seus primeiros passos na teledramaturgia.

Casada com José Inocêncio, Maria Santa aparece apenas na primeira fase do folhetim, pois morre após dar a luz ao quarto filho do casal, João Pedro. Criada em uma família muito rigorosa, seu primeiro beijo é com Inocêncio e pouco depois de iniciar um relacionamento com o rapaz é largada pelo pai no bordel de Jacutinga. Sua vida muda após se casar com José Inocêncio, mas a felicidade não dura muito.

Juan Paiva

O ator Juan Paiva, de 25 anos, será o personagem João Pedro Inocêncio no remake da novela Renascer, o quarto filho de Maria Santa e José Inocêncio. O rapaz chamou atenção do público em 2021, quando apareceu na faixa das 9 como o personagem Ravi em Um Lugar ao Sol, amigo do protagonista vivido por Cauã Reymond. O papel do jovem na releitura foi vivido por Marcos Palmeira em 1993.

Em Renascer, João Pedro é o filho mais renegado de José Inocêncio, pois ele culpa o garoto por ter matado a mãe durante o parto. Por conta disso, ele não tem a mesma regalia dos irmãos e nem vai estudar na cidade como os outros três. Embora tenha dificuldades no relacionamento com o pai, ainda o ama, mas grandes problemas surgem depois que ele se apaixona por Mariana.

Jackson Antunes | Renascer remake elenco

Jackson Antunes, de 63 anos, está cotado para viver Deocleciano no remake de Renascer a partir da segunda fase, empregado de José Inocêncio, e marido de Morena. Em 1993, o papel foi nos primeiros capítulos de Leonardo Brício e depois passou para o ator Roberto Bonfim depois que o personagem ficou mais velha. Ainda não se sabe quem vai interpretar Deocleciano na releitura durante a fase da juventude dele.

Assim como Marcos Palmeira, Jackson Antunes esteve na primeira versão de Renascer. Na época, ele viveu o personagem Damião, um homem que é contratado para matar José Inocêncio logo depois que ele se casa com Mariana, mas acaba se tornando um amigo de Inocêncio.

Antônio Calloni

Antônio Calloni, de 61 anos, que no ano passado viveu o vilão de Além da Ilusão, vai aparecer na primeira fase do remake de Renascer como o coronel Belarmino. Em 1993, esse papel foi de José Wilker, que na época estava com 49 anos. Belarmino morre logo no começo da história, assassinado, e não se sabe de quem deu a ordem de matá-lo, mas Nena, sua esposa, tem certeza que foi José Inocêncio, vizinho deles, a quem o coronel morria de inveja e até contratou jagunços para matá-lo, afim de tomar suas terras.

Por conta das suspeitas da avó, que tem certeza que o mandante da morte de Belarmino foi José Inocêncio, Mariana, neta do casal, se aproxima do protagonista para conseguir se vingar.

História da novela Renascer

A trama central de Renascer gira em torno de José Inocêncio. A primeira fase do folhetim mostra ele começando a vida em Ilhéus, na Bahia. Por ser trabalhador e obstinado, consegue sair do nada e construir um grande império do cacau e por isso é alvo da inveja de rivais, como o coronel Belarmino e Teodoro, seus vizinhos.

Querido pelos empregados e um homem conhecido por ser justo, sua vida é perfeita no casamento com Maria Santa, a quem ama incondicional, mas uma tragédia atinge o casal durante o nascimento do quarto filho e José Inocêncio passa pela amargura da perda.

Depois disso, começa a segunda fase da trama, com os filhos do protagonista já adultos. Pai de quatro homens, José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro, o problema está no relacionamento com o caçula, a quem não consegue perdoar por ter "matado a mãe no parto".

Mesmo que tenha o desprezo do pai, João Pedro continua ao lado de José Inocêncio e o ama e o idolatra. No entanto, a chegada de Mariana na fazenda da família mexa com tudo e a relação que já era ruim, piora muito mais. João fica apaixonado pela moça e a leva para trabalhar nas terras do pai, sem saber a verdade sobre sua identidade e que ela pretende se vingar.

No entanto, o viúvo acaba apaixonada pela bela garota e ela também começa a ter sentimentos por ele, mesmo que lute contra isso. O relacionamento com Mariana não deixa apenas João Pedro arrasado, mas também preocupa os outros herdeiros de Inocêncio, que acreditam que a jovem é uma aproveitadora de olho no herança do ricaço.

Com história de Benedito Ruy Barbosa, o folhetim foi exibido originalmente em 1993, totalizando 213 capítulos, e contou com a colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa no roteiro, filhas do autor. Na releitura prevista para estrear em janeiro de 2024, a missão de atualizar a trama ficou com o escritor Bruno Luperi, neto de Benedito e responsável pelo remake de Pantanal.

