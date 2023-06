Jairo de Vai na Fé: Lucas Oradovschi é casado na vida real?

O ator de 42 anos Lucas Oradovschi se destaca em Vai na Fé como Jairo, o segurança bonitão de Lui Lorenzo (José Loreto) e chama a atenção do público. Além do trabalho na novela, a vida pessoal do famoso também desperta a curiosidade dos fãs do folhetim, que podem se perguntar: será que ele é casado? O artista ainda não subiu no altar, mas já está comprometido e com aliança de ouro no dedo.

Ator Lucas Oradovschi está noivo de diretora e atriz - Quem é ela?

O ator Lucas Oradovschi está noivo há dois anos da diretora e atriz Ana Rios, de 32 anos de idade, filha do diretor Luiz Henrique Rios, de 64 anos. O intérprete de Jairo em Vai na Fé pediu a amada em casamento em junho de 2021, em uma viagem ao México.

Alguns meses mais tarde, em fevereiro de 2022, a famosa publicou uma foto do momento e contou que o namorado a surpreendeu com um pedido em frente a Pirâmide do Sol, na cidade de Teotihuacan. A Pirâmide é a segunda maior do México, a terceira maior do mundo e foi construída no século II. "Fez os grupos de turistas aplaudirem e gritarem pela gente", revelou Ana Rios.

O casal é bastante discreto, mas de vez em quando publica uma foto ou outra lado a lado nas redes sociais. Em uma dessas publicações românticas, Lucas Oradovschi contou que os dois se conhecem há mais de 10 anos, já namoraram no passado, terminaram, mas continuaram amigos. Anos depois, se apaixonaram novamente e agora finalmente estão noivos.

Ana Rios tem trabalhos atrás das câmeras, como o filme Estofo, que escreveu e dirigiu, e também projetos de atuação. Ela já trabalhou em produções como A Costa dos Murmúrios (2004), Juras Eternas (2008), Guimba (2010) e Meus Dois Amores (2012).

Em 2014, ela ganhou um de seus papéis mais famosos, a personagem Barbara Boaz, conhecida como Ruiva, na temporada Sonhos da novela jovem Malhação. A garota era uma ativista que tinha um blog e tentava mobilizar a escola de artes da trama junto ao aliado Edgard (Guilherme Piva), professor de teatro.

Depois, ela atuou também na novela Espelho da Vida (2018 - 2019), em que foi a personagem Marina Montez, uma garota simples da fictícia cidade de Rosa Branca, em Minas Gerais, que fica deslumbrada depois que uma equipe de cinema chega ao local.

Nos últimos anos, ela também apareceu na série Homens? (2020), estrelada por Fabio Porchat, e no curta-metragem Nosso Encontro (2020). No trabalho da atuação, recentemente ela dirigiu videoclipes da cantora Bela Ciavatta.

Leia também - Conheça o namorado de Clara Moneke, a Kate de Vai na Fé

Novelas de Lucas Oradovschi

O ator Lucas Oradovschi pode ter chamado a atenção de parte do público só agora, mas trabalha há vários anos na televisão e tem uma longa carreira no teatro. Além disso, ele é graduado em Artes Cênicas na UNIRIO e mestre em Artes da Cena pela UFRJ, além de ter estagiado em Paris, com o Théâtre du Soleil.

Sua estreia na TV Globo foi com a série Na Forma da Lei, em 2010, que apresentava a história de cinco amigos que se unem para vingar o assassinato de um colega. Depois, ele estreou em sua primeira novela na emissora, Insensato Coração (2011), em que viveu um assaltante.

Após atuar no filme Meus Dois Amores (2012), que também contou com a participação de sua noiva Ana Rios, ele deu continuidade a série Adorável Psicose, em que trabalhou de 2010 a 2014.

Ao somar mais alguns projetos no currículo, em 2022, ele esteve na novela Além da Ilusão, em que fez participação especial como o cigano Misha, que tem uma visão do futuro de Isadora (Larissa Manoela) e tem sua família ajudada pela mocinha.

Em 2023, ele estreou na novela das 19h Vai na Fé como o segurança de Lui Lorenzo, Jairo. Este é o maior papel do ator até agora e seu grande destaque nas telinhas nestes vários anos de carreira.

Leia também - Priscila Sztejnman e marido: Helena de Vai na Fé é casada na vida real