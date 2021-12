Nicole da novela Um Lugar ao Sol vai engatar namoro; veja quem

Nicole na novela Um Lugar ao Sol vai encontrar um novo amor nos próximos capítulos da trama. A humorista conhecerá um homem divorciado em seu novo trabalho e dará início ao romance.

Quem é o namorado de Nicole novela Um Lugar ao Sol?

Depois de muitos desencontros no amor, Nicole vai engatar um relacionamento sério com Paco, interpretado pelo ator Otávio Müller. Após ser demitida do bar de stand up comedy, a irmã de Bárbara vai se aventurar como dubladora de filmes, e é novo emprego que ela conhecerá o futuro namorado.

Paco irá trabalhar no mesmo lugar e vai reconhecer a mulher, por já ter assistido o show de comédia da filha de Santiago (José de Abreu). Divorciado, o homem é ex de Helena (Claudia Mauro), uma coach que depois de emagrecer se tornou gordofóbica. Além disso, ele é pai de uma menininha chamada Mel (Samanta Quadrado), que tem síndrome de Down.

O papel de Otávio Muller vai balançar o coração de Nicole na novela Um Lugar ao Sol e também ajudará a mulher a lidar com suas inseguranças em relação ao peso. Paco tem uma relação tranquila com a balança e mostrará para a amada que não há nada de errado com a aparência dela.

Apesar de Paco já ter visto uma apresentação de stand up de Nicole na novela Um Lugar ao Sol, a moça ainda não o conheceu formalmente. Os dois vão ter suas primeiras cenas juntas no capítulo da próxima quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021.

Idade de Ana Baird

Uma personagem querida entre os fãs da novela Um Lugar ao Sol, a atriz que interpreta Nicole, Ana Baird, tem sido alvo de curiosidade do público. A atriz tem 51 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro.

Ela é filha do humorista Antônio Pedro com a atriz e cantora Margot Baird e começou a carreira ainda na infância. A atriz participou de novelas, filmes, séries e mais de 30 espetáculos de teatro, além de se dedicar ao mundo da música.

