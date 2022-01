Jaque Khury novela O Clone: qual foi a personagem da ex-BBB?

Primeira eliminada do BBB 8, Jaque Khury, 37 anos, já havia aparecido nas telinhas da TV Globo muitos anos antes, em um dos folhetins mais populares do canal. Você lembra de ver o rosto de Jaque Khury na novela O Clone? A famosa fez parte do núcleo de Ali na obra de Gloria Perez.

Quem era Jaque Khury na novela O Clone?

Na novela O Clone, a ex-BBB Jaque Khury era uma das criadas da casa de Ali (Stênio Garcia). Ela fazia parte do elenco de apoio da novela, aparecia em algumas cenas, mas não chegou a ganhar um nome de personagem. Na época, ela tinha 17 anos de idade, seu aniversário de 18 anos aconteceu enquanto a novela ainda estava no ar.

Filha da artista plástica Leila Khury, que assinava alguns dos quadros de tema árabes que eram exibidos em O Clone, Jaque contou ao UOL que conseguiu trabalho na novela porque membros da produção viram uma foto dela e opinaram que ela poderia ser do elenco de apoio.

Jaque Khury também contou que o processo para participar de O Clone foi simples, um teste básico, e logo ela conseguiu a vaga. Jaque trabalhava diariamente durante a semana na emissora, gastando cerca de 10 horas por dia nos sets de gravação, o que precisava conciliar com o ensino médio. Aos sábados, ela estudava teatro.

O papel de Jaque Khury em O Clone foi seu primeiro emprego, a remuneração era um salário mínimo – que segundo a AUDTEC, empresa de gestão contábil, variava entre R$ 180,00 e R$ 200,00 no começo dos anos 2000, a novela ficou no ar de outubro de 2001 a junho de 2002.

Outras novelas de Jaque Khury

Além de O Clone, Jaque Khury atuou na novela Paraíso Tropical, também da TV Globo. A participação não passou de uma pequena ponta em que ela interpretou uma modelo, a personagem não chegou a ganhar um nome.

No mesmo ano, 2007, ela também atuou em O Magnata, mas não seguiu com a carreira da atuação. Apesar de estudar teatro e conseguir o registro de atriz, Jaque contou ao UOL que nunca quis ser atriz de profissão, pois a carreira é incerta e muito concorrida. A famosa disse que prefere trabalhar como modelo e apresentadora.

Como está Jaque Khury

Atualmente com 37 anos de idade, Jaque Khury é coach de boa forma e autoestima, além de trabalhar como influenciadora digital e modelo. Ela é mãe do pequeno Gael, que completa 8 anos em janeiro de 2022. O menino é fruto do casamento que Jaque teve com Rafael Mello, que chegou ao fim em 2016. No momento, a famosa está solteira.

Além dos trabalhos no Instagram, conta em que tem 1,3 milhão de seguidores, Jaque também é adepta do OnlyFans. Ela tem mais de 12 mil curtidas por lá e cobra $50 dólares nas inscrições mensais e $135 dólares em pacotes trimestrais.

Leia também

Amália O Clone: por onde anda a atriz Maria João Bastos