Amália O Clone: por onde anda a atriz Maria João Bastos

A portuguesa Maria João Bastos fez sua primeira aparição nas telinhas do Brasil como a Amália de O Clone. A atriz tinha 26 anos na época e depois foi chamada para mais trabalhos na emissora. Mais de 20 anos desde que a novela de Gloria Perez estreou na Globo, como está Maria João Bastos hoje? A atriz completou em junho do ano passado 46 anos de idade.

Maria João Bastos continua com a agenda cheia e com vários trabalhos como atriz. Os últimos projetos dela foram as produções portuguesas Três Mulheres (2018 – 2022), Amor Amor (2021), Crónica dos Bons Malandros (2020 – 2021), A Espia (2020) e Na Corda Bamba (2019 – 2020).

Além disso, ela tem três novos projetos em pós produção, previstos para serem lançados ainda em 2022: Da Mood, A Rainha e a Bastarda e Sombras Brancas. Antes destes trabalhos, ela também esteve na série brasileira da Netlix O Mecanismo, em que interpretou a personagem Maria Pia.

Já a vida pessoal, ela prefere manter fora dos holofotes. Poucos relacionamentos de Maria João Bastos se tornaram públicos. Atualmente, a famosa aparenta estar solteira e em 2021 chegou a falar do assunto apenas contando alguns de seus crushs famosos, como Christian Bale e António Zambujo, em entrevista ao programa português À Cara Podre.

Os últimos relacionamentos conhecidos dela foram com o ator Pedro Barroso, o designer gráfico Dave de Block, e o também ator Rúben Gomes.

Novelas de Maria João Bastos na Globo

Além de ser Amália em O Clone, a atriz portuguesa somou mais personagens nas telinhas da TV Globo. Algum tempo após o final da novela de Gloria Perez, ela retornou ao canal como Rita Coimbra em Sabor da Paixão (2003). Na trama, ela era a melhor amiga da protagonista Diana (Letícia Spiller).

No ano seguinte, ela fez uma participação como Isabel em O Sítio do Picapau Amarelo. Durante mais de 10 anos ela trabalhou apenas em novelas, filmes e séries fora do Brasil e então em 2014 retornou à TV Globo para viver Diana na novela Boogie Oogie, ela era namorada do personagem de Caco Ciocler.

Alguns anos depois, em 2017, ela interpretou Léticia na novela Novo Mundo, antecessora de Nos Tempos do Imperador. Este foi seu último trabalho na TV Globo.

Quem era Amália em O Clone e final da personagem

A personagem de Maria João Bastos em O Clone era uma jornalista portuguesa. A jovem apareceu na história para escrever sobre Leônidas (Reginaldo Faria) e também Albieri (Juca de Oliveira). Com um faro apurado, ela seguiu pistas sobre a clonagem de Lucas, que resultou em Leo, e buscou informações que a pudessem ajudar com um livro sobre o assunto.

Amália se envolve com Leônidas ao longo de O Clone, mas não termina o folhetim ao lado do ricaço, que se acerta com Yvete (Vera Fischer) e se torna pai de gêmeos com a amada.

Depois de Amália na ter um encontro com Albieri na novela para conseguir informações sobre a clonagem, Edna (Nívea Maria) fica com ciúmes do cientista e o denúncia para o Conselho de Ética. No desfecho de O Clone, Edna se arrepende da denúncia e Amália quer mais informações para seu livro, por isso as duas viajam juntas para o Marrocos, na esperança de reencontrar Albieri.

Que horas passa o Vale a Pena Ver de Novo?

Para assistir Amália em O Clone e matar a saudade de Maria João Bastos, sintonize na TV Globo de segunda a sexta-feira a partir das 16h45. A atração começa depois da exibição da Sessão da Tarde. É possível acompanhar gratuitamente pela televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay, que exige apenas que o usuário tenha um cadastro no site.

