Cinema & TV

Jennifer Lopez vive noiva traída em filme da Sessão da Tarde hoje

Veja sinopse, elenco, horário e onde assistir.

Escrito por Anny Malagolini
filme case comigo sessão da tarde Jennifer Lopez e Owen Wilson - reprodução

“Case Comigo” é a atração da Sessão da Tarde desta quarta-feira, 10 de junho, na TV Globo. Exibido a partir das 15h25 (horário de Brasília), o longa estrelado por Jennifer Lopez e Owen Wilson traz uma história romântica que conquistou o público ao misturar fama, decepção amorosa e segundas chances.

Qual é a história de Case Comigo?

Em Case Comigo (Marry Me, no título original), a superestrela da música Kat Valdez, interpretada por Jennifer Lopez, está prestes a se casar com o astro musical Bastian em um espetáculo transmitido para milhares de fãs. Momentos antes da cerimônia, porém, ela descobre que foi traída pelo noivo. Abalada e diante de uma multidão, Kat toma uma atitude inesperada: escolhe um desconhecido que está na plateia e decide se casar com ele ali mesmo.

O escolhido é Charlie Gilbert, vivido por Owen Wilson, um professor de matemática divorciado que levava uma vida simples e distante dos holofotes.

O que começa como uma decisão impulsiva logo se transforma em uma convivência repleta de desafios, já que os dois pertencem a mundos completamente diferentes. Aos poucos, no entanto, a relação evolui e sentimentos verdadeiros começam a surgir.

Além da dupla principal formada por Jennifer Lopez e Owen Wilson, o filme conta com nomes conhecidos do cinema e da música internacional.

  • Jennifer Lopez — Kat Valdez
  • Owen Wilson — Charlie Gilbert
  • Maluma — Bastian
  • John Bradley
  • Sarah Silverman

A produção também chamou atenção por reunir Jennifer Lopez e Maluma em diversas performances musicais criadas especialmente para o longa.

A direção é de Kat Coiro, cineasta conhecida por trabalhos voltados à comédia romântica e produções de grande apelo popular.

Lançado em 2022, Case Comigo conquistou espectadores que gostam de histórias românticas contemporâneas, abordando temas como confiança, fama, exposição nas redes sociais e relacionamentos autênticos.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A Globo exibe Case Comigo nesta quarta-feira, 10 de junho, na Sessão da Tarde, com início previsto para 15h25, logo após a programação da faixa vespertina da emissora.

Ficha técnica

Título original: Marry Me
Direção: Kat Coiro
Gênero: Comédia romântica
Elenco: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley e Sarah Silverman
Nacionalidade: Produção internacional (Estados Unidos, China e Japão)
Horário: 15h25 desta quarta-feira, 10 de junho, na Globo

Para quem procura um filme leve, romântico e repleto de momentos emocionantes, Case Comigo é uma das apostas da programação da TV aberta nesta tarde. Com Jennifer Lopez no papel principal, o longa combina humor, música e romance em uma história sobre recomeços e a busca pelo amor verdadeiro.

Veja também: filmes gospel

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Quem saiu do Masterchef 2026: Giovanni é eliminado

Quem é Tom na novela Quem Ama Cuida, um dos maiores vilões da trama

Hoje na Sessão da Tarde: ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ traz a real história…

Presa pela morte de Arthur? O que acontece com Adriana em Quem Ama Cuida

Saiba quem matou Arthur na novela Quem Ama Cuida

12 melhores novelas da Globo para assistir no Globoplay em 2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes