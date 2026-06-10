Jennifer Lopez vive noiva traída em filme da Sessão da Tarde hoje

Jennifer Lopez vive noiva traída em filme da Sessão da Tarde hoje

“Case Comigo” é a atração da Sessão da Tarde desta quarta-feira, 10 de junho, na TV Globo. Exibido a partir das 15h25 (horário de Brasília), o longa estrelado por Jennifer Lopez e Owen Wilson traz uma história romântica que conquistou o público ao misturar fama, decepção amorosa e segundas chances.

Qual é a história de Case Comigo?

Em Case Comigo (Marry Me, no título original), a superestrela da música Kat Valdez, interpretada por Jennifer Lopez, está prestes a se casar com o astro musical Bastian em um espetáculo transmitido para milhares de fãs. Momentos antes da cerimônia, porém, ela descobre que foi traída pelo noivo. Abalada e diante de uma multidão, Kat toma uma atitude inesperada: escolhe um desconhecido que está na plateia e decide se casar com ele ali mesmo.

O escolhido é Charlie Gilbert, vivido por Owen Wilson, um professor de matemática divorciado que levava uma vida simples e distante dos holofotes.

O que começa como uma decisão impulsiva logo se transforma em uma convivência repleta de desafios, já que os dois pertencem a mundos completamente diferentes. Aos poucos, no entanto, a relação evolui e sentimentos verdadeiros começam a surgir.

Além da dupla principal formada por Jennifer Lopez e Owen Wilson, o filme conta com nomes conhecidos do cinema e da música internacional.

Jennifer Lopez — Kat Valdez

Owen Wilson — Charlie Gilbert

Maluma — Bastian

John Bradley

Sarah Silverman

A produção também chamou atenção por reunir Jennifer Lopez e Maluma em diversas performances musicais criadas especialmente para o longa.

A direção é de Kat Coiro, cineasta conhecida por trabalhos voltados à comédia romântica e produções de grande apelo popular.

Lançado em 2022, Case Comigo conquistou espectadores que gostam de histórias românticas contemporâneas, abordando temas como confiança, fama, exposição nas redes sociais e relacionamentos autênticos.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A Globo exibe Case Comigo nesta quarta-feira, 10 de junho, na Sessão da Tarde, com início previsto para 15h25, logo após a programação da faixa vespertina da emissora.

Ficha técnica

Título original: Marry Me

Direção: Kat Coiro

Gênero: Comédia romântica

Elenco: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley e Sarah Silverman

Nacionalidade: Produção internacional (Estados Unidos, China e Japão)

Horário: 15h25 desta quarta-feira, 10 de junho, na Globo

Para quem procura um filme leve, romântico e repleto de momentos emocionantes, Case Comigo é uma das apostas da programação da TV aberta nesta tarde. Com Jennifer Lopez no papel principal, o longa combina humor, música e romance em uma história sobre recomeços e a busca pelo amor verdadeiro.

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