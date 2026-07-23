Sessão da Tarde hoje exibe comédia romântica com Julia Roberts e George Clooney

Nesta quinta-feira, dia 23 de julho, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Ingresso para o Paraíso. O longa é protagonizado por Julia Roberts e George Clooney, que conta a história de um ex-casal que vê uma nova chance de se amar. transmissão começa às 15h30.

Ingresso para o Paraíso na Sessão da Tarde hoje

Ingresso para o Paraíso acompanha a história de um ex-casal, interpretado por Julia e George, que não se dão nada bem, mas precisam unir forças para impedir que sua filha se case impulsivamente em Bali, na Indonésia. O filme marca o retorno da atriz às comédias românticas, gênero que ela ficou conhecida em meados dos anos 1990 e também a primeira colaboração dos atores depois do longa de ação Jogo de Dinheiro, de 2016.

Além da dupla de peso, Kaitlyn Dever, Bilie Lourd, Lucas Bravo completam o elenco do filme dirigido por Ol Parker, mesmo diretor de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, de 2018. Além de Chris Hemsworth no papel do Vingador, o longa também contará com Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.

GGeorge Clooney entra em sua rotina de comédia pastelão nesta comédia romântica moderada do diretor e co-roteirista Ol Parker: uma história intergeracional de americanos ricos e excêntricos indo a um casamento. Clooney não economiza na comédia: ele faz suas caretas e a palhaçada está presente praticamente desde o início. Isso pode incomodar aqueles que o apreciam em um estilo mais sofisticado e discreto, como em Onze Homens e um Segredo ou Amor Sem Escalas, ou aqueles que buscam nos irmãos Coen uma forma de controlar e moldar suas tendências cômicas mais amplas, como em E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? ou Intolerável Crueldade.

Clooney interpreta David, um homem próspero de meia-idade divorciado da bem-sucedida negociante de arte Georgia (interpretada por Julia Roberts ). Eles foram namorados na faculdade, casaram-se muito cedo e se separaram infelizes após o nascimento da única filha. Mas agora, apesar da irritação mútua, precisam se unir para a formatura da filha, Lily (Kaitlyn Dever), que aprendeu a tolerar os acessos de raiva e as birras infantis dos pais. Lily então viaja para Bali com a amiga Wren (Billie Lourd), onde conhece e se apaixona por Gede (Maxime Bouttier), um produtor local de algas marinhas. David e Georgia ficam horrorizados ao receber o convite de casamento e decidem cessar as hostilidades para irem até lá em uma missão secreta: sabotar o casamento precipitado e evitar que Lily cometa o mesmo erro que eles.