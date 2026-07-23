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Afinal, Suelen fica com quem em Avenida Brasil?

Personagem fica dividida entre Leandro e Raoni

Escrito por Anny Malagolini
Suelen fica com quem em Avenida Brasil Globo
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Piriguete de carteirinha em Avenida Brasil, Suelen (Isis Valverde) conquistou o coração do público – e também o de Roni (Daniel Rocha) e Leandro (Thiago Martins). Depois de idas e vindas e muito ciúmes, a personagem tem um desfecho inusitado que se tornou um dos finais mais comentados da novela.

Com quem Suelen termina em Avenida Brasil?

Suelen termina Avenida Brasil ao lado de Roni e Leandro, formando um trisal. Depois de muitas idas e vindas, os três decidem manter um relacionamento a três e assumem que essa é a única forma de fazer a família dar certo.

A reconciliação acontece após Leandro acreditar que foi traído por Suelen com o jogador Wallerson. Dominado pelo ciúme, ele expulsa a companheira de casa e, emocionalmente abalado, perde o controle durante uma partida de futebol. A confusão resulta em sua expulsão de campo e, logo depois, na demissão do Flamengo.

Sem perspectivas, Leandro resolve deixar o Rio de Janeiro e voltar para Goiás. Antes que ele embarque, porém, Suelen e Roni chegam à rodoviária para impedir sua partida.

É nesse momento que Roni faz uma declaração decisiva ao amigo e reconhece que o relacionamento entre os três sempre foi o que funcionou. “Precisamos de você. A nossa família não funciona só com duas pessoas.”

Convencido pelas palavras de Roni e pelo amor de Suelen, Leandro desiste da viagem e retorna para casa. A partir daí, o trio oficializa a união e segue junto até o último capítulo.

Na época da exibição original, em 2013, o desfecho dividiu opiniões, mas também foi elogiado por fugir do convencional. Nas redes sociais, muitos fãs chegaram a torcer pelo casal formado por Roni e Suelen, apelidado de “Ronielen”. No entanto, o autor João Emanuel Carneiro optou por manter Leandro na relação, consolidando um final diferente dos tradicionais triângulos amorosos das novelas.

De quem é o filho de Suelen?

O último capítulo de Avenida Brasil também deixa uma dúvida importante sem resposta: a identidade do pai biológico do filho de Suelen. A personagem dá à luz um menino, mas a novela nunca revela se a criança é filha de Roni ou de Leandro. Em vez de esclarecer a paternidade, a trama mostra que os dois assumem igualmente a criação do bebê.

Suelen deixa claro que não pretende fazer exame de DNA, decisão que incomoda Diógenes, insistente para descobrir quem é o pai biológico da criança. Ela, porém, prefere preservar a família construída ao lado dos dois companheiros.

Com a passagem de tempo nos capítulos finais, o menino aparece um pouco mais velho sendo criado por Roni e Leandro como dois pais. Dessa forma, Avenida Brasil encerra a trajetória de Suelen reforçando que, para ela, os laços de afeto são mais importantes do que a resposta biológica sobre a paternidade.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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