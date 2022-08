Jesuíta Barbosa namorado: quem é Cícero Ibeiro?

Jesuíta Barbosa foi visto com Cícero Ibeiro (à direita) no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram/@jesuitabarbosa/@cicerscope

Depois de rumores que apontavam que o Jove de Pantanal teria voltado com o ex, o ator foi flagrado na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, na companhia de um novo affair. Jesuíta Barbosa namorado é um jovem gaúcho que mora na capital fluminense desde 2020.

Quem é o namorado de Jesuíta Barbosa?

O rapaz com quem Jesuíta Barbosa foi visto na praia é Cícero Ibeiro. O jovem é diretor de arte, produtor, fotógrafo, surfista e ainda costura. Natural de Porto Alegre, se mudou há dois anos para o Rio de Janeiro para fazer mestrado e mora na capital até hoje.

Os dois vivem um romance desde o fim de abril, quando se conheceram em um aplicativo de relacionamentos voltado para o público gay, conforme apurado pelo jornal Extra.

Em sua página no Instagram, Cícero é seguido por um pouco mais de 11 mil pessoas, incluindo Jesuíta, que uma vez ou outra deixa uma curtida nas fotos do amado.

Em julho, Jesuíta foi visto em clima de romance com o então ex-namorado, o fotógrafo Fábio Audi. O relacionamento é aberto, ou seja, ambos podem ficar com outras pessoas. Até agora, nenhum dos dois confirmou a volta do namoro. O ator e o fotógrafo namoraram por sete anos antes do intérprete de Jove colocar um ponto final no namoro no ano passado, mas teriam reatado a relação neste ano.

Audi é fotógrafo e ator, famoso por ter interpretado o protagonista Gabriel no curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, em 2010, e por viver o mesmo personagem no filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lançado há oito anos. Também participou de outros curtas como Love Snaps (2016), Febre (2017) e Vou Nadar Até Você (2020).

O rapaz de 34 anos também fez trabalhos na televisão. Atuou na novela Alto Astral, exibida no horário das 19h na Globo, na qual interpretou o jornalista Heitor.

Esteve por último no filme Vou Nadar Até Você (2019), que conta com nomes como Bruna Marquezine e Dan Stulbach no elenco. Desde então, se dedica ao seu estúdio de fotografia, o Estúdio Fabio Audi.

E a Alanis Guillen?

Boatos começaram a tomar conta da internet no início deste ano de que Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, teriam se envolvido durante os bastidores da novela.

Ambos, que são abertamente bissexuais, negaram o envolvimento em entrevista ao Fantástico em maio. “A gente se ama, se gosta”, respondeu Jesuíta. “Como belos parceiros, aprendizes. Mas a gente não namora”, disse Alanis. “Não. A gente se paquera o tempo todo”, completou o intérprete de Jove.

No entanto, os dois trocaram um beijo em um vídeo publicado nas redes sociais em que os atores comemoravam o aniversário de Alanis. Jesuíta aparece dando um selinho na atriz enquanto lhe entrega um bolo e canta parabéns para a colega junto com os colegas.

Barbosa chegou a dizer em entrevista que estava em uma fase “bem hétero” após o rompimento com Fábio Audi no ano passado.

Mas a fila andou para os ambos os protagonistas de Pantanal. A atriz recentemente foi vista de mãos dadas com a consultora artística Poli Pierrati e levantou dúvidas se estaria em um novo relacionamento. À Quem, ela disse que a moça é apenas sua amiga.

Alanis já falou sobre sua sexualidade diversas vezes. A atriz afirma ser uma “mulher múltipla” e que se relaciona com ambos os sexos. Até agora, aos 24 anos, a intérprete de Juma Marruá nunca assumiu um relacionamento publicamente.