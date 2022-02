Joaquim é pai de Januário em O Cravo e a Rosa?

O pai de Muriel/Marcela, interpretado por Carlos Vereza, vai reencontrar seu filho perdido após ver um anel. Ao longo da trama, o público deve questionar se Joaquim é pai Januário na novela O Cravo e a Rosa, e adiantamos A vida do personagem de Taumaturgo Ferreira será marcada por reviravolta.

Joaquim é pai Januário na novela O Cravo e a Rosa?

Após vivendo na pobreza, será relevelado que Joaquim é pai de Januário na novela O Cravo e a Rosa. O ricaço começa a desconfirar da paternidade do caipira ao ver o rapaz com um anel de caveira, o mesmo que ele entregou a uma mulher da vida em anos atrás.

Joaquim se casou com outra pessoa, mas retornou tempos depois a cidade em que conheceu a mulher e descobriu que a mulher havia ficado grávida e desaparecido com o bebê. Convencido que é o pai de Januário em O Cravo e a Rosa, Joaquim conta com a ajuda de Serafim para conversar com o herdeiro.

Em um primeiro momento, Januário não acredita muito na história e comenta: “minha mãe era da vida mesmo, e eu sempre soube, mas quem sabe eu não era de outro. Olha eu, não tenho cara de rico não”. “Deixa de ser tonto Januário, agarra essa oportunidade”, aconselha Calixto.

Depois que descobre que Joaquim é seu pai em O Cravo e a Rosa, Januário sai do campo e passa a morar na cidade. Ele ganha novas roupas, um estilo de vida totalmente diferente do que estava acostumado e passa a frequentar locais de elite. Isso não agrada em nada Marcela, que tem a ambição de ficar com a herança do pai só para ela.

Quem fica com a herança de Joaquim? Todo o dinheiro de Joaquim vai parar nas mãos de Januário no final da novela O Cravo e a Rosa. Após descobrir a verdadeira índole de Marcela, o ricaço decide punir a filha.

Primeiro, Joaquim cria um plano e diz que sua herança ficou para a porquinha de Januário, Marcela então compra o animal e acha que assim garantiu sua bolada. Porém, na verdade, tudo não passava de uma mentira. Joaquim disse a seus advogados que usassem a história falsa da porquinha para que houvesse tempo suficiente para que a situação legal de Januário fosse regularizada para que ele pudesse ser o verdadeiro herdeiro do pai em O Cravo e a Rosa.

Assim, Januário termina a novela rico e Marcela fica de mãos abanando.

O que acontece com Januário e Lindinha

Além de terminar a novela O Cravo e a Rosa rico por causa da herança do pai Joaquim, Januário se dá bem também no campo do amor. Depois de muitos altos e baixos, o recém rico consegue conquistar Lindinha (Vanessa Gerbelli) e ter um final feliz ao lado da mulher.

As maldades de Lindinha para separar Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves) são reveladas no final da trama, mas a moça paga por suas artimanhas e ganha uma redenção no desfecho do folhetim, ficando livre para viver bem com Januário, quem vivia esnobando na novela.

Por onde anda Taumaturgo Ferreira?

O ator Taumaturgo Ferreira, que interpretou Januário, o filho de Joaquim em O Cravo e a Rosa, está atualmente com 66 anos de idade e namora a arquiteta paulista Janne Saviano. O famoso continua na área da atuação e nos últimos anos somou trabalhos na Rede Globo, HBO e também no cinema.

Em 2022, o ator ainda não deu as caras na frente das câmeras, mas em 2021 ele estrelou o filme Galeria do Futuro ao lado de Klara Castanho, Milhem Cortaz, Otávio Müller, Marcelo Serrado, Luciana Paes, entre outros atores famosos.

Antes disso, Taumaturgo Ferreira havia trabalhado na série Ilha de Ferro (2018 – 2019) e Magnífica 70 (2016 – 2018). Entre 2014 e 2018, o paulista esteve em mais alguns filmes, em 2013, Taumaturgo fez sua última participação em uma produção da Record, a minissérie José do Egito, ele interpretou Potifar.

A carreira do ator começou nos anos 1970, quando atuou em Divinas & Maravilhosas (1973) da TV Tupi e Cara a Cara (1979) na Band.

