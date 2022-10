Jogo do Barcelona hoje vai passar no SBT; veja o horário (04/10/22)

Jogo do Barcelona hoje vai passar no SBT; veja o horário (04/10/22)

Pelo grupo C, Inter de Milão e Barcelona estão empatadas em três pontos. Nesta terça-feira, as equipes buscam a vitória para conquistarem a liderança na Champions League às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Mas o jogo do Barcelona hoje vai passar no SBT? Confira todas as informações do jogo.

Jogo do Barcelona hoje vai passar na TV e por assinatura pela Champions League

O jogo do Barcelona hoje vai passar no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil.

Pela TV aberta, o canal do SBT transmite as emoções do clássico entre Inter de Milão e Barcelona nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. Téo José vai narrar a história da partida ao lado de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Outra opção é acompanhar no canal da TNT, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o território brasileiro. Se preferir, pode sintonizar o HBO Max, aplicativo de streaming no celular, tablet, computador e smartv.

Se preferir, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens da Champions pelo site de graça.

INTER DE MILÃO X BARCELONA:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Arbitragem: Slavko Vincic

VAR: Pol van Boekel

Onde assistir hoje: SBT, TNT e HBO MAX

+ Quem é Dominic Thiem, primeiro tenista nascido nos anos 90 a ganhar um Slam

Programação da Champions League hoje

Com transmissão para todos os estados do Brasil, os torcedores podem acompanhar sete partidas nesta terça-feira, 4 de outubro, pela terceira rodada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Além do jogo entre Inter de Milão e Barcelona, os confrontos de Ajax e Napoli, além do duelo entre Eintracht Frankfurt e Tottenham. Cada um dos resultados pode definir os rumos dos oito grupos.

Confira quais são e onde assistir na TV e online.

13h45: Bayern de Munique x Viktoria Plzen (TNT e HBO MAX)

13h45: Olmypique de Marseille x Sporting (Space e HBO MAX)

16h: Liverpool x Rangers (HBO MAX)

16h: Ajax x Napoli (HBO MAX)

16h: Club Brugge x Atlético de Madrid (HBO MAX)

16h: Inter de Milão x Barcelona (SBT, TNT e HBO MAX)

16h: Eintracht Frankfurt x Tottenham (Space e HBO MAX)

16h: Porto x Bayer Leverkusen (HBO MAX)

+ São Paulo na Libertadores: conheça a trajetória do time no maior torneio da América