Manchester City x Real Madrid: assistir a semifinal da Liga dos Campeões 2023

Agrande final da Liga dos Campeões da UEFA será no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. Faltando apenas uma rodada, duas vagas estão totalmente em disputa, e uma mais do que a outra. Por isso, nesta quarta-feira, 17 de maio, às 16h, o Real Madrid visitará o Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City no jogo 2 das semifinais.

Com um placar agregado de 1 a 1 e agora sem regra de gol fora de casa, Los Blancos e Citizens precisarão vencer o outro no jogo 2. Se houver empate no final do regulamento, independentemente do placar de gols, prorrogação e (possivelmente) penalidades podem ocorrer.

O Inter de Milão já garantiu sua vaga.

Como assistir Manchester City x Real Madrid

Os fãs no Brasil podem assistir ao jogo ao vivo na TNT, bem como no HBO Max. A partida entre Manchester City e Real Madrid está programada para 17 de maio de 2023, a partir das 16h.

Data e hora: quarta-feira, 17 de maio | 19 horas

Local: Estádio Etihad. Manchester, Reino Unido

Assistir: TNT e HBO Max

Manchester City x Real Madrid: Prováveis ​​escalações

Nathan Ake é o único problema de lesão dos anfitriões na quarta-feira, embora esteja se recuperando da forma física. Tirando o holandês, o City deve estar com força total.

O Real Madrid está em uma posição semelhante, com Eduardo Camavinga saindo mancando contra o Getafe causando alguma preocupação, embora Carlo Ancelotti tenha dito que o versátil meio-campista viajaria para a Inglaterra sem problemas.

Man City previsto XI (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Pedras, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Real Madrid antecipou XI (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius.

O que rolou no jogo 1: Real Madrid x Manchester City | Liga dos Campeões

Um jogo selvagem de 1 a 1 foi o aperitivo perfeito para o jogo 2 decisivo de quarta-feira no Etihad Stadium. No jogo 1, o City controlou a posse de bola e parecia apenas uma questão de tempo até que abrisse o placar no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

No entanto, foi um momento de brilhantismo individual de Vinicius Junior que acabou colocando os donos da casa na frente. Eduardo Camavinga avançou com a bola, desviando para o brasileiro que disparou no coração do meio-campo do Manchester City . Com uma finta inteligente por dentro e um pé direito de motor de tração, o ex- astro do Flamengo disparou um tiro de foguete por cima de Ederson e no teto da rede.

Parecendo que eles estavam fadados à derrota, um pouco do brilho usual do meio-campista Kevin De Bruyne acabou sendo suficiente para garantir o empate. O Manchester City se beneficiou de um erro de Rodrygo Goes , que perdeu a bola em uma área chave. O belga De Bruyne recebeu na entrada da área e chutou rasteiro no canto inferior direito.

VEJA: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões