Jogo do Brasil vai passar na Globo hoje? Transmissão ao vivo (20/6)

A Seleção Brasileira enfrenta Senegal nesta terça-feira, 20 de junho, às 15h45, horário de Brasília, em amistoso válido pela data FIFA, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Com transmissão para todo o país, saiba se o jogo do Brasil vai passar na Globo e como assistir ao vivo.

Saiba se Neymar joga hoje contra Senegal aqui.

Globo vai transmitir jogo do Brasil hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil contra Senegal nesta terça-feira. O duelo tem início às 15h45, horário de Brasília, amistoso válido pela Data FIFA no mês de junho.

No último sábado, o elenco canarinho superou Guiné em amistoso.

A transmissão é 100% gratuita para todo o Brasil. É só sintonizar o canal do conforto do seu sofá e torcer. Luis Roberto narra o amistoso ao lado dos comentaristas Ricardinho e Caio Ribeiro.

Brasil x Senegal hoje: O duelo contra Senegal nesta terça-feira é o terceiro amistoso do grupo após a eliminação nas quartas de final contra a Croácia, nos pênaltis.

O torcedor pode assistir na Globo, na TV aberta, e também no SporTV, canal pago.

Como assistir na internet?

Além de acompanhar na televisão, também é possível sintonizar o jogo do Brasil contra Senegal na internet. O portal de notícias GE e o GloboPlay retransmitem o sinal da Globo de graça para o público.

Basta acessar o site www.ge.globo.com, clicar no ícone da partida, se inscrever na Conta Globo e, aí, sintonizar ao vivo e de graça a transmissão da emissora gratuita.

Quem prefere acompanhar pelo celular pode sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming. Não precisa ser assinante para ter acesso, é só se cadastrar na Conta Globo, clicar em 'Agora na TV' e assistir a programação da Globo ao vivo e sem pagar nada por isso.

Dá para ter acesso em qualquer lugar do Brasil.

Como vem o Brasil para o amistoso de hoje?

No último sábado, a Seleção Brasileira venceu Guiné por 4 x 1, com gols de Militão, Rodrygo, Joelinton e Vinicius Junior no primeiro e segundo tempo. Nesta terça-feira, o treinador interino Ramon Menezes deve manter a mesma escalação.

Neymar é a principal baixa para o grupo, já que segue com o tornozelo direito machucado. O mesmo acontece com o goleiro Alisson, que está fora por lesão na mão, com a possibilidade de Ederson, goleiro do Manchester City, entrar em campo com a camisa titular.

Este é o terceiro amistoso do Brasil após a eliminação na Copa do Mundo do Catar.

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Malcom, Richarlison e Vini Junior.

