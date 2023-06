Jogador continua se recuperando de lesão no tornozelo. Foto: Reprodução Lucas Figueiredo/CBF

Neymar joga hoje contra Senegal? Veja a escalação do Brasil – 20/06

A Seleção Brasileira enfrenta o Senegal nesta terça-feira, 20 de junho, em amistoso internacional em Lisboa, Portugal - o último compromisso na Data FIFA. O treinador interino Ramon Menezes deve manter a escalação da partida anterior, mas fica a dúvida: Neymar joga hoje contra Senegal?

Neymar joga hoje pelo Brasil?

O atacante Neymar não vai jogar o amistoso contra Senegal hoje. O camisa 10 da Seleção Brasileira continua se recuperando da grave lesão que o tirou do PSG pelo resto da temporada.

Em 19 de fevereiro deste ano, em partida do Campeonato Francês contra o Lille, Neymar deixou o gramado de maca após dura entrada de Benjamin André no início do segundo tempo. Assista ao momento da lesão de Neymar aqui.

Em março, Neymar operou e, desde então, se recupera no departamento médico. É esperado que o atleta volte a jogar no início da próxima temporada com o PSG. Em visita ao Brasil em abril, na Vila Belmiro, o jogador estava de muletas para evitar maiores complicações e pela recente cirurgia.

No fim da temporada, o PSG ganhou o Campeonato Francês mas Neymar não estava presente no elenco.

Escalação da Seleção Brasileira Agora que você já sabe se Neymar joga hoje, é hora de conferir a escalação. O treinador interino Ramon Menezes tem uma excelente lista para montar a escalação desta terça-feira.

Começando no gol, Alisson, titular da amarelinha, não estará em campo por lesão no dedo. A dúvida é quem vai jogar como titular, Ederson ou Weverton. Na defesa, Ramon deve manter Ayrton Lucas, jogador do Flamengo que enfrentou Guiné no último sábado, além de Militão, Marquinhos e Danilo.

No meio, Joelinton também estará presente, enquanto Malcom entra no lugar de Rodrygo, ao lado de Vini Junior e Richarlison, o camisa 9 da Seleção Brasileira. Diferente do jogo contra Guiné, a equipe brasileira vestirá o uniforme amarelo para enfrentar Senegal.

Goleiro: Ederson (ou Weverton);

Laterais: Danilo e Ayrton Lucas

Defensores: Militão e Marquinhos;

Meias: Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá;

Atacantes: Vinicius Junior, Malcom e Richarlison

