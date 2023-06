Richarlison estará em campo com o Brasil hoje. Foto: Reprodução Joilson Marconne / CBF

Transmissão jogo do Brasil amistoso contra Senegal de graça - 20/06

É dia de Brasil em campo! Nesta terça-feira, 20/06, a Seleção Brasileira enfrenta Senegal em amistoso internacional na Data FIFA, às 16h, horário de Brasília, no Estádio de Alvalade, em Portugal. Fique de olho para não perder nenhum lance, você encontra a transmissão jogo do Brasil amistoso no texto.

Os direitos de transmissão de Brasil x Senegal pertencem à Globo, para todos os estados do país. Luis Roberto narra o amistoso ao lados dos comentaristas Junior e Roger Flores.

Com a cobertura de Milton Leite ao lado de Grafite e Paulo César Vasconcellos, o canal pago SporTV também exibe o duelo nesta terça-feira.

Para assistir de graça no celular é só acessar o GloboPlay e o portal GE, às 16h, horário de Brasília. Não precisa ser assinante.

Qual é o estádio que o Brasil vai jogar hoje?

O Estádio de Alvalade, localizado em Lisboa, Portugal, será o palco do jogo do Brasil hoje contra Senegal, amistoso internacional no mês de junho. O espaço tem a capacidade para receber 50 mil torcedores.

Conhecido por ser a casa do Sporting, clube do futebol português, o Alvalade também recebe jogos da Seleção de Portugal, além de confrontos na Champions League. Ele foi construído em 6 de agosto de 2003, projetado pelo arquiteto português Tomás Taveira.

Além de jogos de Portugal e Sporting, ele também já recebeu embates da Eurocopa em 2004/05.

Localização: Lisboa, em Portugal

Lisboa, em Portugal Capacidade: 50 mil torcedores

50 mil torcedores Inauguração : 6 de agosto de 2003

: 6 de agosto de 2003 Propriedade: Sporting

Qual a escalação do Brasil para hoje?

O treinador Ramon Menezes, interino, deve manter a base da última escalação para o jogo desta terça-feira, contra o Senegal. Os adversários são os atuais campeões da Copa Africana e contam com bons jogadores, como Sadio Mané.

A mudança principal é no gol, já que Alisson não está disponível por lesão. Ederson ou Weverton serão titulares no último amistoso de junho na temporada.

No ataque, Malcom entra no lugar de Rodrygo ao lado de Richarlison e Vinicius Junior.

Escalação do Brasil hoje:

Ederson;

Danilo,

Militão,

Marquinhos,

Ayrton Lucas;

Casemiro,

Joelinton,

Paquetá;

Malcom,

Vini Júnior,

Richarlison.

Arbitragem do amistoso do Brasil

Quem vai apitar o jogo do Brasil e Senegal nesta terça-feira é o árbitro português Gustavo Correia. O profissional será auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, também de Portugal.

No VAR, outro português, Hugo Miguel estará encarregado de observar os lances da partida envolvendo possíveis pênaltis, faltas e cartões vermelhos e amarelos.

Gustavo Correia foi o árbitro com maior média de faltas na I Liga 2022/23#ligaportugalbwin Ver mais: https://t.co/J9v9twt7wB pic.twitter.com/Fgno5CDzBj — Futebol 365 (@futebol365) June 13, 2023

Últimos resultados de Brasil e Senegal

Esta é a segunda vez que Brasil e Senegal se enfrentam no futebol. Em 2019, eles empataram em amistoso, um ano após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Vamos olhar para os jogos mais recentes das duas seleções:

Resultados do Brasil

Brasil 4 x 1 Guiné - Junho de 2023

Marrocos 2-1 Brasil - Março d 2023

Croácia (pen) 1-1 Brasil - Dezembro de 2022

Brasil 4-1 Coreia do Sul - Dezembro de 2022

Camarões 1-0 Brasil - Dezembro de 2022

Brasil 1-0 Suíça - Novembro de 2022

Resultados de Senegal

Moçambique 0-1 Senegal - Março de 2023

Senegal 5-1 Moçambique - Março de 2023

Argélia 0-0 Senegal (pen) - Fevereiro de 2023

Senegal 1-0 Madagascar - Janeiro de 2023

Senegal 1-0 Mauritânia - Janeiro de 2023

